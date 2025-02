乃が美は、ゴディバ監修商品として、「ゴディバ監修 チョコレートクリーム」を、2025年2月1日(土)から2025年3月31日(月)までの期間、国内全店舗にて数量限定で販売します。

乃が美「チョコレートクリーム」

販売価格 :1,800円(税込)

販売期間 :2025年2月1日(土)〜3月31日(月)

販売対象店舗:国内全店舗

乃が美は、ゴディバ監修商品として、「ゴディバ監修 チョコレートクリーム」を、2025年2月1日(土)から2025年3月31日(月)までの期間、国内全店舗にて数量限定で販売。

「ゴディバ監修 チョコレートクリーム」は、世界中で愛されるプレミアムチョコレートブランドであるゴディバ監修のもと、優しい苦味、程よい酸味が口の中に広がり、余韻までカカオの風味を楽しめる、リッチなチョコレートクリームに仕上がっています。

また、原材料にはカカオの発酵、乾燥にも拘り、カカオ生産者支援プログラム(カカオ・トレース)を取り入れた風味豊かなベルギー産クーベルチュールチョコレートを使用。

この時期にしか味わえない、こだわりを持って開発した「プレミアムなチョコレートクリーム」を、楽しめます。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ゴディバ監修 !乃が美「チョコレートクリーム」 appeared first on Dtimes.