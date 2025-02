pL SOLUTIONS Japanは、USBケーブルでPCに接続するだけで使用できる測定機用回転テーブルをテクニカルショウヨコハマ2025で発表し、2025年2月5日から発売します。

pL SOLUTIONS Japan「測定機用回転テーブル」

製品名 : EA-Q08 DLLバージョン

特徴 : 1. USBで簡単接続

2. 測定機のソフトウェアから操作が出来る

3. ワークの自動交換が出来る

pL SOLUTIONS Japanは、USBケーブルでPCに接続するだけで使用できる測定機用回転テーブルをテクニカルショウヨコハマ2025で発表し、2025年2月5日から発売。

スイスpL LEHMANNの測定機用回転テーブル“EA-Q08”がDLLバージョンとして簡単に使用できるようになりました。

測定機のPCとの接続はUSBのみ、回転テーブルのドライバーをインストールするだけで測定機のソフトウェアから操作できます。

対象の測定機は、三次元測定機、輪郭形状測定機、表面粗さ測定機、画像測定機で様々な測定機メーカーのソフトウェアに対応しています。

もちろん、測定機のソフトウェアを使用せず、PCのWindowsアプリケーションからも直接操作可能です。

専用のロータリージョイントもあり、計測ワークの自動交換も可能。

従来の工業用回転テーブルは測定機との接続/通信は専用ケーブルを使用し、機械言語によるプログラミングが必要で、既存機への後付けは容易ではありませんでした。

“EA-Q08”DLLバージョンはPCにプリンターを接続するようにUSB接続、ドライバーのインストールで直ぐに操作できるようになりました。

■出展情報

イベント名: テクニカルショウヨコハマ2025

開催日時 : 2025年2月5日(水)〜7日(金)10:00〜17:00

開催場所 : パシフィコ横浜 展示ホール ABC

(神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1)

アクセス : みなとみらい駅から徒歩5分

入場料 : 無料

ブース番号: F30

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post USBでPCに簡単接続!pL SOLUTIONS Japan「測定機用回転テーブル」 appeared first on Dtimes.