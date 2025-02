スイッチを入れるだけであっという間に温まる！MAXWIN『ホットカーシート K-SHE08』

MAXWINは、シガー電源で装着カンタン『ホットカーシート K-SHE08』を、在庫限りの45%OFFで販売開始します。

MAXWIN『ホットカーシート K-SHE08』

材質 :表面…ポリエステル、内部…ポリウレタンフォーム、裏面…不織布

消費電力 :LOW…32W、HIGH…45W

温度 :LOW…約45℃、HIGH…約65℃

サイズ :約49×45cm

ケーブル長:約120cm

電源 :DC12V

【販売ショップ】

●単品

楽天市場 : https://item.rakuten.co.jp/ukachi/k-she08/

●2個セット

楽天市場 : https://item.rakuten.co.jp/ukachi/k-she08-set1/

冬の車内にぽっかぽかのシートヒーター。

寒いのが苦手な方に。

シガー電源で装着カンタン、高級車にオプションとして追加できるホットシートを手軽に設置できます。

【商品の特長】

◆こんな場面で活躍

寒い冬、短い距離を走るのにヒーターをつけても効き出すまでに時間がかかってしまいますが、シガーアダプターを挿入してスイッチを入れるだけであっという間に温かくなり快適なドライブを楽しめます。

特に、ハイブリッド車の暖房の欠点を補います。

◆温度調節可能

スイッチ操作で電源ON/OFF、寒さに合わせて低温・高温の調整も可能です。

◆装着カンタン

裏地に滑り止めの素材を採用し、ゴムバンドやフックで座席に固定することも可能。

クッションは軽く持ち運び便利なので、車から別の車への付け替えもラクラク。

◆座布団だけで車内がスッキリ、窮屈感を解消

背中側はなく座布団だけで車内がスッキリ。

正方形なのでコードが届けば運転席でも助手席でも使えます。

オープンカーに乗る方にもオススメです。

