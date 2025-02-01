長野県産の人気のぶどうの果実を組み合わせたプレミアム仕様！ブルボン／JA全農「フェットチーネグミPREMIUMぶどう三姉妹味」

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ブルボンとJA全農は、日本の各地にある、まだ知られていないおいしい果物を用いた“ニッポンエール”コラボレーションとして、「フェットチーネグミPREMIUMぶどう三姉妹(R)味」を2025年1月28日(火)より期間限定で販売中です。

 

ブルボン／JA全農「フェットチーネグミPREMIUMぶどう三姉妹(R)味」

 

 

内容量　　　　　　：50g

発売日　　　　　　：2025年1月28日(火)　全国発売

販売チャネル(予定)：コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、

小売店、売店など

価格　　　　　　　：オープンプライス

賞味期限　　　　　：9カ月

 

ブルボンとJA全農は、日本の各地にある、まだ知られていないおいしい果物を用いた“ニッポンエール”コラボレーションとして、「フェットチーネグミPREMIUMぶどう三姉妹(R)味」を2025年1月28日(火)より期間限定で販売中。

「フェットチーネグミPREMIUMぶどう三姉妹(R)味」は、「フェットチーネグミ」の弾む噛みごこちと、長野県産の人気のぶどう“ナガノパープル”“クイーンルージュ(R)”“シャインマスカット”の果汁を組み合わせたプレミアム仕様の商品です。

弾けるような瑞々しい味わいとジューシーな甘味をアルデンテな食感に乗せて楽しめます。

※“ぶどう三姉妹(R)”および“ニッポンエール”はJA全農の登録商標です。

※“クイーンルージュ(R)”は長野県の登録商標です。

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