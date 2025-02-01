長野県産の人気のぶどうの果実を組み合わせたプレミアム仕様！ブルボン／JA全農「フェットチーネグミPREMIUMぶどう三姉妹味」
ブルボンとJA全農は、日本の各地にある、まだ知られていないおいしい果物を用いた“ニッポンエール”コラボレーションとして、「フェットチーネグミPREMIUMぶどう三姉妹(R)味」を2025年1月28日(火)より期間限定で販売中です。
ブルボン／JA全農「フェットチーネグミPREMIUMぶどう三姉妹(R)味」
内容量 ：50g
発売日 ：2025年1月28日(火) 全国発売
販売チャネル(予定)：コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、
小売店、売店など
価格 ：オープンプライス
賞味期限 ：9カ月
ブルボンとJA全農は、日本の各地にある、まだ知られていないおいしい果物を用いた“ニッポンエール”コラボレーションとして、「フェットチーネグミPREMIUMぶどう三姉妹(R)味」を2025年1月28日(火)より期間限定で販売中。
「フェットチーネグミPREMIUMぶどう三姉妹(R)味」は、「フェットチーネグミ」の弾む噛みごこちと、長野県産の人気のぶどう“ナガノパープル”“クイーンルージュ(R)”“シャインマスカット”の果汁を組み合わせたプレミアム仕様の商品です。
弾けるような瑞々しい味わいとジューシーな甘味をアルデンテな食感に乗せて楽しめます。
※“ぶどう三姉妹(R)”および“ニッポンエール”はJA全農の登録商標です。
※“クイーンルージュ(R)”は長野県の登録商標です。
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 長野県産の人気のぶどうの果実を組み合わせたプレミアム仕様！ブルボン／JA全農「フェットチーネグミPREMIUMぶどう三姉妹味」 appeared first on Dtimes.