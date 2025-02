希少な一番摘み焙煎宇治抹茶を使用！ブルボン「抹茶フェア」5品

ブルボンは、希少な“一番摘み焙煎宇治抹茶”を使用した抹茶フェア商品5品を2025年1月28日(火)に期間限定で販売中です☆

ブルボン「抹茶フェア」5品

発売日 :2025年1月28日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 :オープンプライス

一番摘み焙煎宇治抹茶は、その年の最初に生育したお茶の新芽を摘み取り、茶葉に軽く火入れし宇治地域に由来する製法によって仕上げ加工した後に挽いた抹茶です。

深みのある味わいはそのままに、控えめな苦みに加え、煎ったことによる香ばしさを楽しめるひと味違った抹茶です。

人気商品をこの時期だけのおいしさで楽しめます。

ミニルマンド一番摘み抹茶

内容量 :121g(個装紙込み)

賞味期限:8カ月

※一部コンビニエンスストアにて取り扱いがあります

サクサクと香ばしいクレープクッキーを香り高い一番摘み宇治抹茶クリームで包み込みんでいます。

軽やかな歯ざわりと焙煎宇治抹茶の香り高い上品な味わいを楽しめます。

ミニバームロール一番摘み抹茶

内容量 :112g(個装紙込み)

賞味期限:6カ月

※一部コンビニエンスストアにて取り扱いがあります

くるっと巻きあげたミニサイズのロールケーキを、香り高い一番摘み抹茶クリームで包みこみました。

一番摘み抹茶クリームの深い味わいとほのかな苦みをケーキ生地の甘い香りとともに楽しめます。

エリーゼ一番摘み抹茶

内容量 :32本(2本×16袋)

賞味期限:12カ月

サクッと軽い食感のウエハースで、香り高い一番摘み抹茶クリームを包みました。

ウエハースの香ばしさと一番摘み抹茶の上品な味わいを楽しめます。

ロアンヌ一番摘み抹茶

内容量 :16枚(2枚×8袋)

賞味期限:12カ月

サクッとやさしい食感と香ばしいおいしさのゴーフレットで、香り高い一番摘み抹茶クリームをサンドしました。

“軽い食感”“口どけ”“香ばしさ”“コク”があり、ご家族やお友だちと一緒に食べていただきたい“ゴーフレット”です。

ブランチュール一番摘み抹茶

内容量 :16個

賞味期限:12カ月

さっくりとしたラングドシャクッキーで一番摘み抹茶を使用した抹茶クリームをサンド。

さっくり食感のラングドシャクッキーと一番摘み抹茶ならではの香り高く上品な味わいを楽しめるブランチュールです。

