１名から予約可能！ブリオ東海店「平日昼限定BBQランチ」

ブリオ東海店「平日昼限定BBQランチ」

愛知県東海市の「ファーマーズマーケット ブリオ」では、年間3万人が来場する同社のBBQを東海店でも利用できるよう2023年12月BBQ施設を併設。

2024年11月21日からブリオのBBQをもっと手軽に楽しめるよう、平日昼限定でテスト的にBBQランチをスタート。

そして今回、2025年1月から本格的に平日昼限定BBQランチをスタートしましたので発表しました。

ブリオのBBQで”うまい豚肉を手軽に”楽しめます。

■同社は、自社農場の石川養豚場にて愛知県銘柄豚の『あいぽーく』を生産しており、飼育から販売まで自社で一貫して行っています。

私達の手で育てた自慢の豚を私達の手で責任をもってお客様に美味しく食べていただきたい。

そんな想いから2000年にファーマーズマーケット ブリオは始まりました。

その後、2010年に2号店の大府店(愛知県東浦町)、2012年に3号店のFC天白店(愛知県名古屋市)をオープンしました。

2021年に5号店となる、ここ東海店をオープンされました。

自社農場の石川養豚場では、衛生管理を徹底して行っており2018年6月には農林水産省が定める衛生管理基準の農場HACCP認証、2019年1月には安全な食品を提供している農家に与えられるJGAP認証を受けるなど、安心安全な豚肉をが楽しめます。

あいぽーくの説明

「あいぽーく」は、温暖な気候と恵まれた大地・豊富な水のある知多半島半田市で石川養豚場スタッフが心をこめて育てた1農場1ブランドの自慢の豚です。

飼育から販売まで一貫しておこなう事で、「安心・健康・新鮮」な、おいしいお肉が出来上がります。

同社の「あいぽーく」は全体的に旨味成分である遊離アミノ酸の含有量が豊富です。

甘みやうま味の元となる遊離アミノ酸やコク・まろやかさに関連するペプチド総量が比較対象の豚肉よりも多く含まれています。

○食感は他の豚肉に比べると軟らかく食べやすい肉質。

○加熱損失が他の豚肉よりも少ないため、加熱時の肉汁流失が少ない。

○脂質構成は赤身中の脂質量が非常に多く脂肪交雑は高めである。

○脂の香り・甘みにプラスとなる飽和脂肪酸やオレイン酸のバランスが良く、食味評価にマイナスとなる多価不飽和脂肪酸の比率が少ないため、脂に関して良好な風味を呈すると考えられる。

あいぽーくが存分に味わえる加工品

科学的な裏付けを元に美味しく生産した豚肉を愛知県銘柄豚「あいぽーく」として地元百貨店、量販店、直営店で販売をしています。

「あいぽーく」は、やわらかさ、ほのかでまろやかな甘み、ジューシーさを兼ね備えた美味しい豚肉です。

豚肉には“旬”がないですが、実は季節的にこれから冬にかけて豚も食欲が増し栄養いっぱい元気に生育するため、一年の中で一番おいしくいただける時期になります。

■ブリオ東海店

所在地 :〒476-0012 愛知県東海市富木島町伏見3丁目9-2

営業時間:10:00〜18:00 【定休日】水曜日

TEL :052-602-4186(受付時間10:00〜18:00)

FAX :052-602-4187(24時間対応)

