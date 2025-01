春めく季節にぴったりの『桜の木』を作成！巻き寿司教室ぐるり「絵巻き寿司の体験教室」

巻き寿司教室ぐるりは、埼玉県で初となる絵巻き寿司の体験教室を、2025年4月5日(土)・6日(日)に開催します。

巻き寿司教室ぐるり「絵巻き寿司の体験教室」

名称 : 桜花爛漫!絵巻き寿司『桜の木』に挑戦

日程 : 2025年4月5日(土)、6日(日)

時間 : 【午前の部】11:00〜12:30、【午後の部】13:30〜15:00

対象 : 13歳以上

定員 : 各回18名様

レシピ : 絵巻き寿司『桜の木』

受講料 : 一人3,850円(税込)

会場 : さいたま市プラザノース(3F・キッチンスタジオ)

所在地 : 埼玉県さいたま市北区宮原町1丁目852番地1

イベント特設ページ: https://kazarisushi.com/schedule/3236/

お申し込み受付 : 2025年2月3日(月)正午より

会場は、さいたま市プラザノース(最寄り:埼玉新都市交通伊奈線・ニューシャトル『加茂宮』駅)の3F・キッチンスタジオです。

実習する作品は、春めく季節にぴったりの『桜の木』です。

この作品は、千葉県の郷土料理である『太巻き祭りずし』の伝統的なレシピですが、今回は初心者の方でも巻くことができるように教室で改良したレシピを使用します。

普段家庭ではあまり使わない「巻きす」を使用して、桜花爛漫、華やかな作品を完成させます。

笑顔が集まる巻き寿司教室

◆巻き寿司教室ぐるりについて

2009年4月、神奈川県横浜市で設立された巻き寿司専門の料理教室です。

首席インストラクターの中矢 千賀子を中心として講師8名が所属しており、横浜元町スタジオにて巻き寿司づくりの楽しさや日本の食文化を次世代や外国人に伝えることを目的に活動しています。

毎週木曜日から土曜日の午前・午後に通常開催している「入門クラス」は大変人気があり、2カ月先までほぼ満席です。

また、2030年までに全国47都道府県で出張教室を開催し、サンタクロースの巻き寿司で笑顔を届けるプロジェクト「絵巻き寿司クリスマス・キャラバン」を展開しています。

◆絵巻き寿司について

金太郎飴のようにどこを切っても同じ絵柄がでてくる太巻き寿司のことです。

レシピは100種類以上あり、女性や子供・外国人を対象にした料理イベントで人気があります。

千葉県では『太巻き祭りずし』と呼ばれ、山武郡市を中心に古くから郷土料理として発展してきました。

●絵巻寿司検定協会(R)について

2016年8月、神奈川県横浜市で巻き寿司教室を主宰していた中矢 千賀子を中心に設立され、巻き寿司づくりの楽しさや日本の食文化を次世代や外国人に伝えることを目的に活動しています。

