韓国ミュージカルを体験できるワークショップも！K-MUSICAL PROJECT

K-MUSICAL PROJECT

ソフィアは韓国・ソウルの大型劇団 PROHOBBY(プロハビ)と共同で、韓国ミュージカルを日本で体感できる参加型舞台プロジェクト「K-MUSICAL PROJECT」を開始。

このプロジェクトでは韓国人の演出家が来日し、韓国ミュージカルを体験できるワークショップや、韓国ミュージカルナンバーを中心としたショー公演を実施。

ミュージカル文化の振興と、文化交流を通した異文化理解・受容の機会を創生します。

世界的な注目を浴びる韓国ミュージカルを気軽に体験

韓国はミュージカル年間上演200編以上、うち創作ミュージカル率約36%、年間4,249億ウォン以上の売上高(23年5月基準)を誇り、市場成長260%超(2007年比)を遂げているミュージカル発展国です。

日本でも近年「ファンレター」「フランケンシュタイン」「ナビレラ」等、韓国の創作ミュージカルが次々と上演されています。

このプロジェクトではそうした世界的に注目を浴びている韓国ミュージカルを、日本で一般市民が気軽に体験できる機会として、大きく以下2点のプログラムを開催します。

1. 4月29日 初心者向け韓国ミュージカル体験ワークショップ

2. 5月6日 韓国ミュージカルショー公演(3月〜練習開始、4月末〜5月初旬に韓国人演出家による来日指導あり)

※各プログラムの詳細は次ページを参照

韓国最大級の社会人劇団 PROHOBBYが日本初進出

このプロジェクトでは、「趣味をプロのように」をモットーに2016年に設立、500人以上の団員を抱える韓国最大級の社会人劇団 PROHOBBY(プロハビ)とのコラボが実現。

有名演出家 チュ・ジョンファ(「SMOKE」「四月は君の嘘〈韓国版〉」演出)との共同演出や、百想芸術大賞で新人賞候補に挙がるほどの実力派プロ俳優も参画する公演も行う演出家が、本プロジェクトオリジナルの構成でワークショップやミュージカルショー公演を実施します。

演出家:パク・キョンジン/ユン・ナウン

韓国最大級の社会人劇団 PROHOBBY(プロハビ)演出チーム。

【演出作品】紅蓮(2024)、ラブ・イン・ブエノスアイレス(2024)、道(2023)、GREASE(2023)、砂嵐(2022)、奇跡の音(2022)、ティバシュ家の自殺店(2021)、ブラックコメディ(2020) 他多数

【受賞】2012年春川国際映画祭 ミュージカル部門大賞

【その他事業】2024年、ホ・ミョンヘン(映画「犯罪都市4」監督)と共同でプランアップ エンタテインメント設立。

同年ミュージカルバー「ナンバーステージ」をオープン。

■実施概要

プロジェクトは下記の2つのプログラムから構成されます。

プログラム(1) ミュージカル体験ワークショップ

開催日:2025年4月29日(祝) 第1回12-16時/ 第2回17-21時

定員 :各回15名程度(先着順)

会場 :都内(新宿区想定)

参加費:6,500円

対象 :初心者歓迎、韓国文化やミュージカルに興味のある方

内容 :韓国人演出家による、初心者向けのミュージカル1dayワークショップ(4時間程度)

プログラム(2) ミュージカルショー公演

開催日:2025年3月〜5月上旬 参加者練習および韓国人演出家による指導

2025年5月6日 都内会場にて本公演実施

定員 :10名×3チーム(先着順)

会場 :都内(港区・新宿区・渋谷区想定)

参加費:38,500円(公演実施費込)

対象 :初心者〜セミプロまで、練習に8割以上参加でき、公演当日に必ず参加できる方

内容 :2か月間の練習、およびGW期間の集中練習(韓国人演出家指導)を通して韓国ミュージカル曲(日本語歌詞)を中心としたミュージカルショーを完成させ、上演

■Motion Galleryにてクラウドファンディング開始

プロジェクト実現に向け、クラウドファンディングプラットフォームのMotion Galleryにて1月9日よりクラウドファンディングを開始しました。

4月28日まで実施し、目標金額は1,000,000円。

集まった資金は、公演の制作費・ワークショップの運営費(韓国演出チーム招聘費用、著作権料、会場費など)に使用。

●クラウドファンディングページ

https://motion-gallery.net/projects/K-MUSICAL-PROJECT

