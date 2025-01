新宿区下落合にて、コプラスが企画・設計監理を行った新築商業ビル「コレタス目白」が、竣工しました。

コレタス目白

所在地 :東京都新宿区下落合三丁目17番35号

主要用途 :飲食店、美容院

構造・階数 :鉄筋コンクリート造一部鉄骨造・地上4階

テナント面積 :89.74〜143.38m2

敷地面積 :142.19m2

区画数 :3区画

事業主 :株式会社トラスト・ファイブ

企画・設計監理:株式会社コプラス

施工 :株式会社興建社

新宿区下落合にて、コプラスが企画・設計監理を行った新築商業ビル「コレタス目白」が、竣工。

<コンセプト>

― 敷地の特性を活かした設計 ―

この敷地は、都市計画法により建物の規模に制限がある部分と無い部分にまたがっているという特徴があります。

今回こうした条件を踏まえ、敷地の特性を活かした設計をテーマとしました。

3階から4階にかけてメゾネット型フロアにし、制限部分を4階フロアの専用屋上テラスにすることで建築条件をクリアしつつ、内部空間から外部空間へと一体的に活用できる魅力あるフロアとなりました。

また、敷地は北側の目白通りと東側道路の2面に面した好アクセスな立地となっているため、これを活かしメインの目白通り側にエレベーターを設けてスムーズな動線を確保。

さらに東側にも別途動線を確保することで利便性を高めています。

建物の面積は約30坪と限られていますが、鉄筋コンクリート造と鉄骨造を組み合わせた「ハイブリッド構造」を採用することで柱をなくし、広く自由に使える空間を実現。

また角地を活かしガラス面を道路に向けて大きく開くことで、街に開かれた開放的な店舗になっています。

この建物は飲食店や美容院など異なる用途に対応できる商業ビルです。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post メゾネットフロアが魅力の新築商業ビル!コレタス目白 appeared first on Dtimes.