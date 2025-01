2月1日にデビュー13周年を迎えたA.B.C-Zが、記念日となる本日、過去に発売したアルバム・EPを一斉にサブスク解禁を行なった。1stアルバムとなる『from ABC to Z』から、2024年にリリースされた最新アルバム『F.O.R-変わりゆく時代の中で、輝く君と踊りたい。』まで、ボーナストラックやメンバーソロ曲含む全154曲が一斉配信される。そして同生配信にて、2024年に新体制初となるコンサートツアー<A.B.C-Z Concert Tour 2024 F.O.R>の映像作品を3月19日にBlu-ray & DVDで発売することも発表した。ボリューム満点のパッケージ内容となっており、初回盤の特典には<お台場冒険王2024>のライブ映像や、グループ初となるライブ音源CD、通常盤には約2時間のドキュメンタリーが付いてくる。

2025年2月1日 ReleaseST & DLfrom ABC to Z:https://abcz.lnk.to/fromABCtoZA.B.Sea Market:https://abcz.lnk.to/ABSeaMarketABC STAR LINE:https://abcz.lnk.to/ABCSTARLINE5 Performer-Z:https://abcz.lnk.to/5PerformerZVS 5:https://abcz.lnk.to/VS5Going with Zephyr:https://abcz.lnk.to/GoingwithZephyrCONTINUE?:https://abcz.lnk.to/CONTINUE5 STARS(extended edition):https://abcz.lnk.to/5STARS_extendededitionF.O.R-変わりゆく時代の中で、輝く君と踊りたい。:https://abcz.lnk.to/FOR

映像作品情報



『A.B.C-Z Concert Tour 2024 F.O.R』発売日:2024年10月9日・初回限定盤Blu-ray:7,700円(税込) / PCXP.51138・初回限定盤DVD:7,150円(税込) / PCBP.55604・通常盤Blu-ray:6,600円(税込) / PCXP.51139・通常盤DVD:6,050円(税込) / PCBP.55605■初回限定盤[初回限定盤盤特典]・特典映像:お台場冒険王2024 〜人気者にアイ♡LAND〜めざましライブWAI WAI STAYFantastic Rideチートタイム君じゃなきゃだめなんだMCJigsawINTO THE BREEZEFORTUNE頑張れ、友よ!・スペシャルフォトブック 32P・オリジナルポストカード5枚セット(ソロ4種+集合1種)・A.B.C-Z Concert Tour 2024 F.O.R 銀テープレプリカ・A.B.C-Z Concert Tour 2024 F.O.R ライブ音源CD[本編収録内容]・A.B.C-Z Concert Tour 2024 F.O.R(9月29日収録)■通常盤[通常盤特典]・特典映像:Document Movie of A.B.C-Z Concert Tour 2024 F.O.R[本編収録内容]・A.B.C-Z Concert Tour 2024 F.O.R(9月29日収録)