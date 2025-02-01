A.B.C-Z、過去アルバム全作品をサブスク解禁。新体制初ツアーの映像作品発売も決定
2月1日にデビュー13周年を迎えたA.B.C-Zが、記念日となる本日、過去に発売したアルバム・EPを一斉にサブスク解禁を行なった。
1stアルバムとなる『from ABC to Z』から、2024年にリリースされた最新アルバム『F.O.R-変わりゆく時代の中で、輝く君と踊りたい。』まで、ボーナストラックやメンバーソロ曲含む全154曲が一斉配信される。
そして同生配信にて、2024年に新体制初となるコンサートツアー＜A.B.C-Z Concert Tour 2024 F.O.R＞の映像作品を3月19日にBlu-ray & DVDで発売することも発表した。ボリューム満点のパッケージ内容となっており、初回盤の特典には＜お台場冒険王2024＞のライブ映像や、グループ初となるライブ音源CD、通常盤には約2時間のドキュメンタリーが付いてくる。
「出会った時が、発売日。」の名の下に、数々の発表を行なったA.B.C-Z。是非この機会に、改めて彼らのエンターテインメントに触れてみてほしい。
配信情報
ST & DL
from ABC to Z：https://abcz.lnk.to/fromABCtoZ
A.B.Sea Market：https://abcz.lnk.to/ABSeaMarket
ABC STAR LINE：https://abcz.lnk.to/ABCSTARLINE
5 Performer-Z：https://abcz.lnk.to/5PerformerZ
VS 5：https://abcz.lnk.to/VS5
Going with Zephyr：https://abcz.lnk.to/GoingwithZephyr
CONTINUE？：https://abcz.lnk.to/CONTINUE
5 STARS(extended edition)：https://abcz.lnk.to/5STARS_extendededition
F.O.R-変わりゆく時代の中で、輝く君と踊りたい。：https://abcz.lnk.to/FOR
映像作品情報
発売日：2024年10月9日
・初回限定盤Blu-ray：7,700円(税込) / PCXP.51138
・初回限定盤DVD：7,150円(税込) / PCBP.55604
・通常盤Blu-ray：6,600円(税込) / PCXP.51139
・通常盤DVD：6,050円(税込) / PCBP.55605
■初回限定盤
[初回限定盤盤特典]
・特典映像：お台場冒険王2024 〜人気者にアイ♡LAND〜めざましライブ
WAI WAI STAY
Fantastic Ride
チートタイム
君じゃなきゃだめなんだ
MC
Jigsaw
INTO THE BREEZE
FORTUNE
頑張れ、友よ!
・スペシャルフォトブック 32P
・オリジナルポストカード5枚セット（ソロ4種＋集合1種）
・A.B.C-Z Concert Tour 2024 F.O.R 銀テープレプリカ
・A.B.C-Z Concert Tour 2024 F.O.R ライブ音源CD
[本編収録内容]
・A.B.C-Z Concert Tour 2024 F.O.R(9月29日収録）
■通常盤
[通常盤特典]
・特典映像：Document Movie of A.B.C-Z Concert Tour 2024 F.O.R
[本編収録内容]
・A.B.C-Z Concert Tour 2024 F.O.R(9月29日収録）
関連リンク
◆ポニーキャニオン A.B.C-Z オフィシャルサイト
◆A.B.C-Z 公式X