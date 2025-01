最新鋭のシミュレータを2台設置！リアルとバーチャルのダブルレーサー体験会　powered by BIGLOBE

BIGLOBEは、2025年3月10日(月)に富士スピードウェイ ショートサーキットにおいて、リアルとバーチャルのレース体験を同時にできるイベント「リアルとバーチャルのダブルレーサー体験会 powered by BIGLOBE」を開催します。

BIGLOBEではインターネットの価値を提案する活動をしています。

モータースポーツにおけるドライビングシミュレータの活用は、リアルとバーチャルの融合がもっとも進んでいる分野であり、ビッグローブ光のような高速インターネットが必須という点で親和性が高く力を入れている領域です。

このイベントでは、各種モータースポーツイベントの運営の実績が豊富なウィンズアゲインとの共催で、参加者自身の車両もしくはプロドライバーの同乗で「リアル」のサーキット体験と、最新鋭のドライビングシミュレータで「バーチャル」のサーキット体験を同時に出来ます。

バーチャル領域の技術の進化と、リアルの良さの両方を再認識できるます。

このイベントにはBIGLOBEからの支援を発表しているプロラリードライバーの長尾綱也選手、プロドリフトドライバーの深田一希選手に加え、昨年のフォーラムエイトラリージャパン2025でBIGLOBEロゴを掲載して参戦したプロラリードライバーの村田康介選手とプロラリーコドライバーの梅本まどか選手、モータージャーナリストの橋本洋平が参加し、デモ走行や同乗走行、参加者へのアドバイスなどをされます。

ドライビングシミュレータは、ゼンカイレーシングのご協力で最新鋭のシミュレータを2台設置予定です。

イベントの詳細は以下の通りです。

1.日時

2025年3月10日(月)8:00〜17:00予定

2.場所

富士スピードウェイ ショートサーキット

静岡県駿東郡小山町中日向694

3.イベント内容

(1)最新シミュレータ体験

(2)プロドライバーによるデモラン

(3)プロドライバーによるトークショー

(4)プロドライバーによる同乗走行

(5)お客さま自身の車両でのサーキット走行 *1

*1:共催するWinsAgainへの申込みが別途必要です。

4.参加方法

・シミュレータ体験、トークショーの観覧、ギャラリーはお申込み不要です。

・プロドライバーによる同乗走行については、当日受け付け、整理券を配布します。

・サーキット走行(先着40名限定)をご希望の方は概要をご確認の上申込みできます。

申込み受付期間:2月1日(土)9:00〜2月28日(金)9:00

※ただし、定員に達し次第受付終了

開催概要とサーキット走行お申込みについて

ご希望のクラスをお選びください。

5.ゲスト(予定)

プロラリードライバー :長尾綱也

プロドリフトドライバー:深田一希

プロラリードライバー :村田康介

プロラリーコドライバー:梅本まどか

モータージャーナリスト:橋本洋平

※記載されている会社名および商品名は各社の登録商標または商標です。

