全身に使えて、石けんで手軽に落とせる！ハーバー研究所『UVキッズジェル』

ハーバー研究所は、子どもの肌を紫外線から守る『UVキッズジェル』を、2025年2月18日(火)より、通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて、数量限定で発売します。

ハーバー研究所『UVキッズジェル』

容量・価格:80g 1,980円(税込)

ハーバー研究所は、子どもの肌を紫外線から守る『UVキッズジェル』を、2025年2月18日(火)より、通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて、数量限定で発売。

子どもの肌は、大人と比べて紫外線に対する抵抗力が弱く、強い紫外線を浴びると大人以上にダメージを感じやすいと言われています。

『UVキッズジェル』は、紫外線吸収剤や防腐剤パラベン等を一切使用せず、UVカット効果と共にやさしさにもこだわりました。

ジェルタイプで伸びがよく、ベタつきのない軽やかな使い心地。

また、石けんで洗い流せるため、毎日手軽に使えます。

保湿成分スクワランやセラミド※3配合で、子どもだけでなく、敏感肌の方にも使えます(アレルギーテスト済み※4)。

天然ハーブのやさしい香りです。

商品特長

◎ 無添加※5、紫外線吸収剤不使用。

紫外線を散乱させてカットする無機顔料を使用し、SPF25・PA++で日常生活の紫外線をしっかりとカバーします。

◎ 顔・全身に使えて、石けんで手軽に洗い流せます※6。

◎ 保湿成分スクワランやセラミド※7配合で、肌を乾燥から守ります。

◎ お子さまをはじめ、敏感肌の方にも使えます。

◎ ジェルタイプで伸びがよく、さらっと肌になじみます。

◎ ほのかに甘い天然ハーブの香り。

子どもも使いやすい、軽くて伸びのいいジェルタイプ

使用方法:手のひらに適量とり、肌にムラなく伸ばしてください。

効果を保つため、汗をかいた後やタオルでふいた後などは、

こまめにつけ直してください。

