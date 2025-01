紙・布ヤスリ用ハンドツールの新形状！アルゴファイルジャパン「カービングサンダーH+(エイチプラス)」

アルゴファイルジャパンは、ワンダーフェスティバル2025[冬]にて、同社の人気商品である紙・布ヤスリ用ハンドツール「カービングサンダー」の新形状品として、縦横の両方向ヤスリを取付けられる「カービングサンダーH+(エイチプラス)」を先行発売します。

アルゴファイルジャパン「カービングサンダーH+(エイチプラス)」

型番・JAN:HCS2060 JAN:4589455 348821

材質 :アルミ合金(本体)、ステンレス(ネジ)

重量 :39g

製品名 :マタドール スレンダーヤスリ

型番・JAN:#280 HMS0280 JAN:4589455 348838

#400 HMS0400 JAN:4589455 348845

#600 HMS0600 JAN:4589455 348852

#800 HMS0800 JAN:4589455 348869

#1000 HMS1000 JAN:4589455 348876

サイズ :6 x 100 mm

入数 :20枚

また耐久性の高い耐水ペーパーヤスリをカービングサンダーH+に最適なサイズにカットした「マタドール スレンダーヤスリ」(以下、スレンダーヤスリ)も同時発売します。

また、クッションヤスリ スポンジナイトのパッケージリニューアル、SSRビット用スポンジヤスリ スポンジサンドに新しい番手 #240 が新登場します。

カービングサンダーH+の最大の特徴は縦(テッペン)と、横(サイド)の2種類の方向にヤスリが取り付けられることです。

従来のカービングサンダーは横向きにしかヤスリが取り付けられず、深い溝を研磨しようとすると本体が干渉してしまい、うまくヤスリ掛けができないことがありました。

縦(テッペン)にヤスリを取付けることにより本体が邪魔にならずに奥までヤスリが入っていきます。

紙ヤスリ・布ヤスリを帯状にしっかりと張って取り付けることができる隙間磨き用ハンドツール。

ヤスリを取りつけ後に中央のネジでゆるみを調整し、ワークへのあたりを適切に変化させられます。

・ヤスリの張り方で平面から曲面まで対応

・卓上に立てて置けるH形状

・軽く、高級感のあるアルミボディ

スレンダーヤスリは研磨力が高く、水研ぎもできる耐久性の高い紙ヤスリです。

番手は用途に応じて使い分けられる5種類、#280,#400,#600,#800,#1000を用意しました。

番手がわかりやすいように裏面に色別の線が印刷されています。

<発売日>

先行発売:ワンダーフェスティバル2025[冬]

開催日 :2025年2月9日(日)

一般発売:2025年2月21日(金)

<価格>

カービングサンダーH+ 定価:4,620円(税込)

マタドール スレンダーヤスリ 定価:各660円(税込)

<ギャラリー>

ヤスリをサイドに取り付け

ヤスリをテッペンに取り付け

スレンダーヤスリ

カービングサンダーH+パッケージ

カーブングサンダーH+ロゴ

■スポンジナイト パッケージリニューアル

クッション付布ヤスリ スポンジナイトがその優れた切削性、耐久性はそのままにパッケージがスタイリッシュにリニューアルします。

コンパクトに収納できるサイズ、環境にも優しい紙パッケージです。

前面だけでなく、箱等に縦収納しても上から厚さや番手がわかるように上部にも種類を印刷しました。

スポンジナイト新パッケージ(1)

スポンジナイト新パッケージ(2)

番手・厚さを上面からも確認できます。

スポンジナイト 旧パッケーとの大きさ比較

<製品仕様>

製品名 :スポンジナイト

サイズ :W20 x H110 mm

入数 :6枚

型番・JAN:2mm厚 #240 SKP2240 JAN:4582170 844395

#320 SKP2320 JAN:4582170 845095

#400 SKP2400 JAN:4582170 844401

#600 SKP2600 JAN:4582170 844418

#800 SKP2800 JAN:4582170 844425

#1000 SKP2100 JAN:4582170 844432

荒セット SKP2234 JAN:4589455 334510

細セット SKP2681 JAN:4589455 334541

全セット SKP2000 JAN:4589455 334572

3mm厚 #240 SKP3240 JAN:4582170 844449

#320 SKP3320 JAN:4582170 845101

#400 SKP3400 JAN:4582170 844456

#600 SKP3600 JAN:4582170 844463

#800 SKP3800 JAN:4582170 844470

#1000 SKP3100 JAN:4582170 844487

荒セット SKP3234 JAN:4589455 334527

細セット SKP3681 JAN:4589455 334558

全セット SKP3000 JAN:4589455 334589

5mm厚 #240 SKP5240 JAN:4582170 844494

#320 SKP5320 JAN:4582170 845118

#400 SKP5400 JAN:4582170 844500

#600 SKP5600 JAN:4582170 844517

#800 SKP5800 JAN:4582170 844524

#1000 SKP5100 JAN:4582170 844531

荒セット SKP5234 JAN:4589455 334534

細セット SKP5681 JAN:4589455 334565

全セット SKP5000 JAN:4589455 334596

※ 荒セット:#240,#320,#400 各2枚入

細セット:#600,#800,#1000 各2枚入

全セット:全6種番手 各1枚入

※ 旧パッケージからのJAN変更はございません。

<価格>

定価:各495円(税込)

<発売日>

先行発売:ワンダーフェスティバル2025[冬]

開催日 :2025年2月9日(日)

一般発売:2025年2月10日(月)より順次発送

■スポンジサンド #240 発売

ユーザーからの熱いリクエストにこたえ、SSRビット用スポンジヤスリ スポンジサンドに切削性の高い #240 が追加されました。

スポンジサンド #240 が加わりました

スポンジサンド #240

※SSRビット、スポンジサンドとは

SSRビットは回転方向に対して垂直に貼り付けたスポンジサンドを回転させることにより、いままでヤスリ掛けの為のストロークが取れなかった細かなキワや複雑なくぼみの奥をヤスリ掛けするためのミニルーター用先端工具です。

スポンジサンドは、SSRビットマンドレールに取付けしやすいよう5Φに抜いてある裏糊付のスポンジヤスリで、用途に応じて使用できる5種の番手(#240,#400,#600,#800,#1000)を用意されました。

セットにはSSRビットマンドレール1本とスポンジサンド番手4種 (#400,#600,#800,#1000) 各1シート(96枚)が同梱されています。

SSRビット

<価格>

定価:990円(税込)

<JAN>

4589455 349897

<発売日>

先行発売:ワンダーフェスティバル2025[冬]

開催日 :2025年2月9日(日)

一般発売:2025年2月10日(月)より順次発送

