次期Googleスマホ「Pixel 9a」が認証機関を通過!

決済サービスの普及促進や認証を行う業界団体のEMVCoは31日(現地時間)、Google製の未発表製品「GTF7P」が認証を2024年7月29日(月)付で取得したとして情報を公開しています。認証番号は「MTA_LOA_GOLL_05155」で、製品名は現時点では「TG4 (TBD)」となっており、TG4は「Tensor G4」を指していると思われ、OSはAndroid 15とされているため、恐らくスマートフォン(スマホ)だと予想されます。



一方、fenibook氏がX(旧:Twitter)アカウント( @feni_book )にてGoogleの次期スマホ「Pixel 9a」(仮称)のプロトタイプを手に入れたとして写真を投稿し、その実機に記載されている製品製造番号(IMEI)「354131430017801」をIMEIデータベースで検索すると、型番がGTF7Pであることが確認されたとしているため、GTF7PはPixel 9aだと考えられます。またAmazon.comなどにPixel 9a向けケースとして掲載されている商品があり、その型番はGTF7Pの他に「GXQ96」や「G3Y12」が存在するとされています。その他、海外メディア「Android Headline」ではPixel 9aのレンダリング画像を公開しているほか、関係者からの情報として1次販売国・地域では2025年3月19日(水)に予約受付が開始され、2025年3月26日(水)に発売されるとし、さらに価格についてもアメリカでは128GBストレージモデルが499ドル(約77,000円)、256GBストレージモデルが599ドル(約93,000円)になる見込みだと伝えています。Pixel 9aはGoogleが自社で開発する「Made by Google」として展開する「Pixel」ブランドにおけるスマホのうちのフラッグシップモデルに対する廉価モデル“a”シリーズの次機種で、昨年発売されたフラッグシップモデル「Pixel 9」シリーズに搭載されている独自開発のチップセット(SoC)である「Tensor」シリーズの第4世代のTensor G4を搭載し、高い性能を備えながらも価格を抑えた製品となる見込みです。また既存機種「Pixel 8a」からカメラ機能が強化されたほか、画面サイズが若干大きくなり、防水もIPX7からIPX8へ強化されるなどしていると言われています。噂では画面は上部中央にパンチホールを配置した約6.3インチFHD+(1080×2424ドット)有機ELディスプレイ(最大120Hzリフレッシュレート)、内蔵メモリー(RAM)は8GB、内蔵ストレージは128GBまたは256GB、バッテリー容量は5100mAh、急速充電は最大23W、ワイヤレス充電は最大7.5W、防塵はIP6Xなどとされています。またパンチホール部分には約1300万画素CMOS(1/3.1型、1画素1.12μm、IMX712)+広角レンズ(F2.2)のフロントカメラが内蔵され、背面には以下のデュアルリアカメラとなり、外観はPixel 9シリーズを踏襲して側面がフラットなスタイルとなりながらもリアカメラモジュール部分はカメラバンパーの出っ張りがほぼなくすっきりしたデザインとなっているようです。・約4800万画素CMOS(1/1.95型、1画素0.8μm、ISOCELL GN8、4in1)+広角レンズ(F1.7、OIS)・約1300万画素CMOS(1/3.1型、1画素1.12μm、IMX712)+超広角レンズ(F2.2、画角120°)その他、画面内指紋認証や顔認証、USB Type-C端子、Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3、NFC、位置情報取得(A-GNSS)、加速度センサー、近接センサー、光センサー、ジャイロセンサー、気圧センサーなどで、画面は強化ガラス「Gorilla Glass 3」(Corning製)で覆われ、側面などのフレームはアルミ素材、背面パネルはプラスチック製で、サイズは約154.7×73.3×8.9mm、質量は約186g、本体色はBlackおよびPink、Purple、Whiteになるとされています。

