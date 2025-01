カレー＆スパイス料理の激戦区が分かる！ 注目の新店5軒が集合

連載「今週のカレーとスパイス」でお馴染み“カレーおじさん \(^o^)/”が、ひと月に食べたカレーとスパイス料理を振り返る月イチ企画。2025年1月は、カレー&スパイス料理の激戦区を裏テーマにピックアップした5店の新店が登場!

【カレーおじさん\(^o^)/の今月のカレーとスパイス】2025年1月を振り返る

2025年最初の「今月のカレーとスパイス」。今月は裏テーマを「激戦区」としてさまざまなお店をご紹介しました。

1. この2年ほどで新カレー激戦区となってきた飯田橋にできた南インド料理店

2. ハイレベルな飲食店激戦区である奥浅草エリアにできたスパイスカレー店

3. ネパール料理激戦区新大久保にできた個性派ダルバートのお店

4. バーやビストロ激戦区である神楽坂にできたタイ料理バル

5. こちらも新カレー激戦区である学芸大学に独立移転した人気間借りカレー店

古くからのカレー激戦区である神保町、カレーフェスによってカレー文化が育ってきた下北沢に加え、ここ数年でカレーがカレーを呼ぶように新たなカレー激戦区が各地に生まれ育ってきているように感じます。それはカレーやスパイス料理へのニーズが高まっているからとも言えるでしょう。その証拠にカレーやスパイス料理が少なかった飲食激戦区にも新店舗としてカレーのお店ができ、人気が出はじめています。カレーが好きな方はもちろん、カレーは家で食べるものと決めている人にこそカレーの新時代と可能性を感じていただきたいです。

【第1週のカレーとスパイス】スパイス料理&カレーの新激戦区・飯田橋に、またもや注目の南インド料理店が誕生!「Ansh(アンシュ)」

昨年末にオープンしたばかりの「Ansh」

近年一気にカレー関係のお店が増えている新カレー激戦区飯田橋。昨年末にも続々と新店舗が誕生したのですが、今回ご紹介するのは2024年12月11日にオープンした「Ansh」。南インド料理のお店です。

ナチュラルでおしゃれな雰囲気の店内

インドネパール系のお店があった跡地に入ったのですが、以前とはかなり違うおしゃれな内装に変わっていました。

客席はカウンターとテーブル席も用意

メニューは「シーフードカリー」1,300円と「お肉のカリー」1,200円をメインに「本日のビリヤニ」1,300円、「マサラドーサ」1,400円、全部まとめたような「Anshスペシャルセット」1,900円がありました。

肉のカレーは何か聞いてみるとこの日はマトンとのこと。1つのカレーのみならずサンバルとラッサムが付くミールススタイルで、肉カレーには肉のアイテム、シーフードにはシーフードのアイテムが別途付くようです。カレーだけの追加は有料(300円)で可能だったのでシーフードカリーを追加。

「お肉のカリー」に「シーフードカリー」を追加

全体的にしっかりした味付けの南インド料理。ついてきたトマトチャトニにどこかネパールのゴルベラコアチャール(ネパールのトマトソース)っぽさを感じたことや、初心者にもわかりやすいおいしさが某名店を思わせるなと思ってそれを自分のSNSに書いたらお店の方からDMをいただきまして、まさにその名店出身シェフが独立して開いたお店がAnshなのだそうです。お店の意向もあり店名は伏せますが「食べログ アジア・エスニック TOKYO 百名店」に輝いたこともある都内の人気南インド料理店です。

お肉のカリー、シーフードカリーはサンバルとラッサムもついてきます

メインのカレー、マトンカレーは王道のテイスト。それとは別にドライなマトンもあってこれが実においしい。サンバルやラッサムと混ぜて食べるとよく合います。

冬にぴったりのシーフードカリー

シーフードは鱈と帆立のココナッツカレー。こちらも出身店を思わせる魚介使いの上手さを感じました。ご飯の上のエディブルフラワーもビジュアルのアクセントとなっていて視覚も楽しませてくれるのが良いです。

「季節のチャイ」

食後に「季節のチャイ」400円も。この日はホワイトチョコのチャイで、チャイ自体の甘みとホワイトチョコによるベクトルの違う甘さが加わって食後の満足度を高めてくれました。

「マサラドーサ」

後日再訪して「マサラドーサ」1,400円を注文。ドーサという米粉や豆粉を使用したクレープの中にスパイスで味つけされたじゃがいもが入る南インドの名物料理です。パリッとしたドーサとジューシーなマサラポテトの食感のコントラストが良く、サンバルとチャトニがつくのは定番なのですが、こちらにもシーフードカリーとライスがついてお腹いっぱい。どちらも安定感あるおいしさです。

ドーサの中にはマサラポテトがたっぷり

お店の方によると「南インド料理×日本の四季」をコンセプトに、インド料理では通常使わない日本人が好む食材も季節の旬を意識して積極的に使用し、日本人に親しみやすい南インド料理を目指しているそうです。

現状ランチメニューのみですが、今後ディナーはコース料理やインドのお酒、オリジナルのスパイスカクテルを充実させていくので、そちらも楽しみにしていただきたいとのこと。

今後にも期待が高まりますね。近隣にも既に人気のインド料理店が少なからずありますが、また少し違う立ち位置のお店となっていきそうです。南インド料理ファンは要チェックですよ!

【第2週のカレーとスパイス】ハイレベルな飲食店が集う“奥浅草”エリアに、実力派カレー店が移転オープン!「putiysani (プチシャニ)」

<店舗情報>◆Ansh住所 : 東京都千代田区飯田橋4-5-2 T&Sビル 2FTEL : 050-5595-3582

浅草と言えば浅草寺周辺が世界的な観光地として有名で人気の飲食店も多いのですが、その人気店の方々や地元の通の間では観音裏と呼ばれるエリアの方が、レベルが高い飲食店が多いと言われ、僕自身もその観音裏と、そこからもう少し範囲を広げた奥浅草エリアに数年前から注目しています。

2024年11月10日に田町から移転オープン

今回ご紹介する「putiysani(プチシャニ)」は、その奥浅草エリアで2024年11月10日に田町から移転オープンしたお店。

落ち着いた雰囲気の店内

観光地の喧騒を離れた住宅街のただなかにあり、落ち着いた雰囲気の店内は陽光も差し込んでほっこりとくつろげる空間。カレーのみならずタコスもあって気になり、まずは「タコス」450円を。具材は日替わりで黒板メニューから牛すねを選んでオーダーしました。

「タコス」

手のひらサイズのタコスはトルティーヤの上に牛すねとたっぷりの野菜。牛すね肉の重厚感と野菜の爽やかさが融合して、お酒のおつまみとしてもカレーの前菜としても機能するようなメニューです。

この日のカレーは2種類。バターチキンとポークビンダルーでした。あいがけも可能ということで「本日のカレー合いがけ」1,600円をご飯少なめでオーダー。

ご飯少なめでオーダーした「本日のカレー合いがけ」

まずバターチキンを食べてみるとインドネパール系やカフェなどの甘みあるバターチキンとは一線を画した仕上がり。甘さは抑えられ、バターのコクを程よく感じるグレイビーがジューシーなチキンに絡み、個性あるおいしさです。

バターチキン

続いてポークビンダルーを食べてみるとこれにさらなる個性を感じました。酸味が一般的なポークビンダルーと違い、ほのかな甘みと苦みも感じ、塩味とうまみも含めた五味を酸味がつないでいるような調和の取れ方。聞いてみると沖縄のもろみ酢を使い、隠し味に奄美の黒糖焼酎を使用しているそうで、だからこその個性あるおいしさなのかと納得しました。

ポークビンダルー

デザートに「キャロットケーキ」450円を「ジブラルタル」500円と合わせて。しっかりしたテクスチャの中にナッツも入り食感の楽しいシンプルなキャロットケーキ。

「キャロットケーキ」

ジブラルタルとはジブラルタルグラスを使用したミルクコーヒーなのですが、ミルクの甘みが活きる温度となっていてケーキもコーヒーもどちらも優しく自然な甘みだからこその一体感がありました。

「ジブラルタル」

何を食べても飲んでもおいしいお店ですがシェフは代々木のハンバーガー専門店で11年間働いていた中、マンネリ化したまかないの気分を変えようと近くのお店に食べに行くようになり「ライオンシェア」と「スパイスポスト」に出合ってカレーの魅力にハマり、そこから独学でカレー作りを始めて遂にはカレー屋で独立したとのこと。

自由な発想は、カレーではない飲食店出身だからこそであり、10年を超える経験があるからこそのレベルの高さ。そして何よりセンスが良いのでしょう。センスの良さは店名にも表れており、どこの国の言葉でもない造語なのですが、独立前にポップアップ出店をした際に流れていた曲名から連想し、感覚で名付けたというその名も他にない個性を感じます。

取材日のメニュー

メニューは日替わりですがカレーに関してはしばらくバターチキン、ポークビンダルー、キーマの中から2種、タコスはカルニタスと海老を中心に数種用意するつもりとのこと。

このお店を目掛けて行かないと気づかないような場所にありますが、わざわざ行く価値のあるお店です。特にスパイスカレーが広まり、ある意味でマンネリ化も感じる昨今のカレー業界において、確固たる個性を持ったプチシャニの料理にはこの状況を打破してくれる可能性も感じます。

飲食店レベルの高い奥浅草において、そのレベルをさらに高めていってくれそうな新店です。

【第3週のカレーとスパイス】カフェ感覚で本格ダルバートが食べられる! 新大久保に注目のネパール料理店が誕生「POKHARA (ポカラ)」

<店舗情報>◆putiysani住所 : 東京都台東区浅草6-19-9TEL : 不明の為情報お待ちしております

新大久保と言えば一般的にはコリアンタウンとして有名ですが、カレー好きの間では“リトルカトマンドゥ”と呼ばれネパール料理の激戦区としても有名であることは本連載でも幾度となくお伝えしてきました。そんな新大久保らしい新店舗が2024年10月29日にオープンしました。その名は「POKHARA」。

店名はネパール中部にある都市名に由来する

ポカラとはネパール中部にある都市名でカトマンドゥに次ぐ人口の多い街。つまりこちらもネパール料理店ではあるのですが、新大久保エリアの他のお店とは色々な部分が違うのです。

カフェとレストランのいいとこ取りな雰囲気の店内

最も顕著なのは向かいにある韓国系カフェ「ROZI coffee」の姉妹店であること。そして食事メニューがダルバートのみであること。さらにはROZI coffeeのコーヒーも飲めて、逆にROZI coffeeではPOKHARAのカレーを違った形で食べることができるのです。おしゃれなカフェの系列らしくこちらの店内も他のネパール料理店とはかなり違う雰囲気。

「ダルバートセット」1,100円は定番のチキン、ポーク、週替わりのキーマの中から好きなカレーを2種類選ぶシステム。ポークと週替わりのチキンキーマカレーを選択してオーダー。

「ダルバートセット」

ポークはオーセンティックなネパールのスングルコマスを基礎としながらそれを日本人にも食べやすくした仕上がり。レモンの風味が印象的で爽やかなテイストが素晴らしいです。

キーマはジューシーでスパイスカレー的な着地。お店の看板にはスパイスカレーとも書いてあるのですが、正統派ネパール料理をスパイスカレー的な形で初心者にも食べやすく仕上げているとも言えるでしょう。

初心者向けとなるとマニアには物足りないと感じる場合もありますが、こちらのカレーは物足りないということはないレベルの高さ。確かに現地料理とは少し違いますが、その違いが楽しく、他にないおいしさだと思えるのです。

期間限定でギーのトッピングサービスも!

期間限定でギーのトッピングもできるということでお願いしたのですが、食べて少ししたあたりでフライパンで熱したギーをそのままご飯にかけてくれるというサービス。ポカラ産の水牛のギーとのことですが、豊かな風味が加わってさらに奥深い味となりました。

取材日の付け合わせは、タンドリー手羽中

付け合わせも時期によって変わり、この日はタンドリー手羽中でした。マサラ玉子の黄身がとろとろなのもスパイスカレー的。ダルは濃厚で、サラッとしたテクスチャのポークカレーと混ぜると濃度を調節する役目も果たします。言うなればこれは新時代ダルバート。ダルバート好きのみならずスパイスカレー好きな方にも食べてほしい逸品です。

「アメリカーノ」は好みの加減に調整できるのがうれしい

食後に「アメリカーノ」605円も。ROZI coffeeのスタッフさんが向かいのお店からサーブしてくれました。アメリカーノとはエスプレッソをお湯で割ったものですが、こちらのアメリカーノはエスプレッソとお湯が別々で出てきて自分好みの濃度に調節できるのが面白いです。エスプレッソ自体の味を楽しんだ後に濃いめの濃度にしてアメリカーノも味わい、一度で二度おいしいというお得感。

最後に、先述したROZI coffeeではPOKHARAと違った形のカレーを食べられるということについて。ROZI coffeeのランチタイムにはチキンカレー、チーズキーマカレー、そしてプルコギカレーというメニューもあり、このカレーはPOKHARAで調理したものをPOKHARAからサーブしてくれるのです。

「目玉焼き」をトッピングした「プルコギカレー」

「プルコギカレー」1,078円に「目玉焼き」55円をトッピングしたものをいただきましたが、POKHARAのチキンカレーをスパイスカレー的に盛り付けたものと韓国料理のプルコギのあいがけ的な個性ある一皿となっていました。

新大久保散策のランチスポットとしてもおすすめ

韓国とネパールを新大久保の地で繋ぐ存在とも言え、今後このエリアを代表するようなお店に育っていく可能性を感じました。

ダルバートを食べてみたいけど本格的なネパール料理店の雰囲気にハードルの高さを感じていた方にはうってつけのお店。カフェ感覚で個性派ダルバートを食べられる貴重な存在であり、今後の展開も楽しみな新店舗です。

【第4週のカレーとスパイス】グルメの街・神楽坂にビギナーもマニアも満足できるタイ料理店がオープン「神楽坂タイレストラン」

<店舗情報>◆POKHARA住所 : 東京都新宿区大久保2-32-6TEL : 不明の為情報お待ちしております

さまざまなジャンルの名店が数多く存在するグルメ垂涎のエリア・神楽坂に、ここの所エスニック系のお店が少しずつ増えてきているように感じているのですが、今回ご紹介する「神楽坂タイレストラン」は、名前の通り神楽坂の路地に入ってすぐの場所に2024年12月16日にオープンしたタイ料理店です。

2024年12月16日にオープンした「神楽坂タイレストラン」

1階がカウンター席、2階はテーブル席と、1人でも2人でもグループでもさまざまなニーズに対応した空間。神楽坂らしく上品でおしゃれな雰囲気なので、デートにも使えそうです。

注目メニュー「自分で作る!ソムタムタイ」

夜はさまざまなタイ料理があるのですが、面白いと思ったのは「自分で作る!ソムタムタイ」800円。ソムタムとは青パパイヤを使用した辛口のサラダ。具材や調味料をクロックソムタム(すり鉢)を使って自分で仕上げるという体験型メニューです。

「ソムタムタイ」

作るのが面倒だという方や作ってもらうのが好きだという方には、できあがった状態の「ソムタムタイ」900円もあります。

酸味と辛味による爽やかな刺激。サラダではありますがお酒のおつまみとしても機能するメニューと言えるでしょう。

「タレーパッポンカリー」1,000円はシーフードの卵カレー炒め。イカや海老が具材となっていて、卵のふんわりした食感とタイカレーらしいテイストが融合した一品。こちらのタレーパッポンカリーは上品な仕上がりで一人で頼んでも重くないのが特徴。卵によってまろやかになっているので辛いものが苦手な方にもおすすめ。

「ハーフガパオライス」

一人で色々と食べたい方には「ハーフガパオライス」600円も。言わずと知れたガパオのハーフサイズです。しっかりとガパオ(タイ料理を代表するハーブ)を使用した本格派で、マニアも納得の仕上がり。

ランチタイムはご飯や麺をメインにミニサラダやデザートもつくお得なセットになっています。「グリーンカレー」1,200円は現地を思わせるしっかりとした辛さであり、鶏肉と茄子がたっぷりと入って食べ応えがあります。これぞゲーンキョウワンという王道の味で、満足度が高い仕上がりでした。

タイカレーマニアも納得のしっかり辛いグリーンカレー

グループで行って体験型メニューを楽しむも良し、1人で色々なメニューを少しずつ楽しむも良し、2人でお酒と共にタイ料理をつまみながら語らうも良し。料理も初心者向けからマニア向けのものまで幅広くあります。

2階のテーブル席

ワインバーが多い神楽坂ですが、こちらのお店のような選択肢が増えているのはカレー好きとしては大変喜ばしいこと。普段タイ料理をなかなか食べない方にとっても、魅力的なタイ料理の世界への素敵な扉となり得るお店ですよ。

【第5週のカレーとスパイス】麻婆豆腐×カレーがうまい! 中目黒の人気間借りカレーが独立店舗として移転オープン「VIBES curry&diner」

<店舗情報>◆神楽坂タイレストラン住所 : 東京都新宿区神楽坂6-24-1TEL : 050-5595-5437

中目黒の間借りカレー店として人気だった「VIBES CURRY」が、2024年11月26日、学芸大学駅近くの五本木交差点に「VIBES curry&diner」と装いも新たに独立店舗として移転オープンしました。

「VIBES CURRY」が「VIBES curry&diner」としてパワーアップ!

夜は光り輝くネオンが印象的。階段を上って扉を開けば、中は明るくスタイリッシュな空間。お店のグッズなども飾られているのですが、細部に至るまでセンスの良さを感じます。

暗闇でもパッと目につくお店のネオン

それもそのはず。こちらのシェフは人気アーティスト「湘南乃風」のバックセレクターをつとめるThe BK Soundさん。一流のアーティストだからこそイラストレーターやデザイナーなど、他ジャンルの一流のアーティストとのつながりがあり、そんな仲間たちのセンスが溢れたお店なのです。

メインのカウンター

音楽はもちろんですが、元々は趣味だったという料理の腕も確か。結婚してお子さんが誕生したのをきっかけに料理に目覚め、自作の料理を仲間たちに振る舞っていく中でカレーが好評となり、間借りカレー店をスタートさせたそうです。飲食店での修業経験はなかったそうですが、今回ご自身のお店を持つにあたり「食べログ カレー TOKYO 百名店」の常連である人気カレー店のお手伝いもしながら勉強も重ね、無事独立オープンしたという経緯。

以前は間借りということもありランチのカレーがメインでしたが、独立店となったので夜にはお酒やおつまみ飲み物メニューも充実。

「前菜盛り」

まずは「前菜盛り」1,000円を注文。ナスのスパイス甘酢炒め、スパイス枝豆、ひよこ豆のフリットの3種がのった盛り合わせ。お酒のおつまみとしてももちろんですが、野菜で構成されているのでメインのカレーの前のサラダ感覚でもいただけるのが良いです。

「2種の合いがけカレー」

「2種の合いがけカレー」1,690円は、価格は昼と夜で変動(ランチ価格は1,550円)しますが、夜でも注文可能。選べるカレーは、バイブスチキンカレーとバイブス麻婆豆腐にしました。

ポップな味わいのバイブスチキンカレー

チキンはポップでわかりやすいテイスト。辛さも控えめなので老若男女に喜ばれそうなおいしさ。

攻めたテイストのバイブス麻婆豆腐

一方、麻婆豆腐は引き算の味付けで上品ながら、実山椒の刺激と香りが印象的な攻めたテイスト。こちらはマニア受けしそうなおいしさだと言えるでしょう。

学芸大学駅付近はここのところ注目すべきカレー、スパイス料理のお店が増えているのですが、横の繋がりが少しずつ強くなってきているそうです。

僕も本業が音楽なのでよくわかるのですが、お互いの作品を良いと思ったアーティストが仲良くなり、一緒にイベントなどを立ち上げてシーンが大きくなっていくのはよくあることであり、文化を育てていくのに重要な動きです。店主The BK Soundさんも音楽アーティストだからこそのノリ、つまりバイブスで学大カレーシーンを繋げていく存在となりそう。

DIY感が楽しいテーブル席も

スパイスカレーや間借りカレーという文化を全国に広げた大阪のカレーシーンも、ミュージシャンが多かったからこそ横の繋がりが深まり、大きなムーブメントとなり、文化として成熟しつつあります。

東京でもその流れが生まれるには、VIBES curryのような文字通りのバイブスが必要であり、味のみならずそのような側面からも要注目の新店舗だと言えるでしょう。

<店舗情報>◆VIBES curry&diner住所 : 東京都目黒区中央町2-37-1 DEARc学芸大学 2FTEL : 050-5595-3426

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中!https://www.instagram.com/tabelog/

※価格はすべて税込

撮影:カレーおじさん

文:カレーおじさん、食べログマガジン編集部

The post カレー&スパイス料理の激戦区が分かる! 注目の新店5軒が集合 first appeared on 食べログマガジン.