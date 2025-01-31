まもなく米ＰＣＥデフレータなどの発表 まもなく米ＰＣＥデフレータなどの発表

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日本時間２２時３０分に米雇用コスト指数（2024年 第4四半期）、個人所得・支出（12月）、PCEデフレータ（12月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。



雇用コスト指数（2024年 第4四半期）22:30

予想 0.9% 前回 0.8%（前期比)



個人所得・支出（12月）22:30

予想 0.4% 前回 0.3%（個人所得・前月比)

予想 0.5% 前回 0.4%（個人支出・前月比)



PCEデフレータ（12月）22:30

予想 0.3% 前回 0.1%（PCEデフレータ・前月比)

予想 2.5% 前回 2.4%（PCEデフレータ・前年比)

予想 0.2% 前回 0.1%（PCEコアデフレータ・前月比)

予想 2.8% 前回 2.8%（PCEコアデフレータ・前年比)

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