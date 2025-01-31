　日本時間２２時３０分に米雇用コスト指数（2024年 第4四半期）、個人所得・支出（12月）、PCEデフレータ（12月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。

雇用コスト指数（2024年 第4四半期）22:30
予想　0.9%　前回　0.8%（前期比)

個人所得・支出（12月）22:30
予想　0.4%　前回　0.3%（個人所得・前月比)
予想　0.5%　前回　0.4%（個人支出・前月比)

PCEデフレータ（12月）22:30
予想　0.3%　前回　0.1%（PCEデフレータ・前月比)
予想　2.5%　前回　2.4%（PCEデフレータ・前年比)
予想　0.2%　前回　0.1%（PCEコアデフレータ・前月比)
予想　2.8%　前回　2.8%（PCEコアデフレータ・前年比)