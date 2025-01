9人組グローバルボーイズグループ・ZEROBASEONE(ゼロベースワン)が1月31日、東京ドームで開催された『LAPOSTA 2025 Supported by docomo』にスペシャルゲストとして出演した。大きな歓声とともにデニムのセットアップを身にまとって登場したZEROBASEONEは「GOOD SO BAD(Japanese ver.)」と日本デビュー曲「ゆらゆら -運命の花」を披露し、テレビアニメ『ポケットモンスター』のオープニングテーマ「Only One Story」を続けてパフォーマンス。花道で会場のファンにあいさつし、大きな歓声が響き渡った。

最後は1月29日にリリースしたばかりの日本オリジナル新曲「NOW OR NEVER」を披露し、「ただいま」という歌詞とともにステージを締めくくった。同グループは現在、Japan 1st EP『PREZENT』を発売中。デビューシングル「ゆらゆら -運命の花-」から約10ヶ月ぶりにリリースした日本オリジナルアルバムとなる。今回披露した「NOW OR NEVER」と「Only One Story」がダブルタイトル曲として収録されている。2月24日には韓国カムバックも控えている。