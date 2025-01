◆BOYNEXTDOOR、緊張の通しリハーサル

【モデルプレス=2025/01/31】2024年7月10日に日本デビューを果たした6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOOR(ボーイネクストドア)が2025年1月31日、テレビ朝日系『ミュージックステーション』(よる9時〜)に初出演。密着レポートPart2では、緊張の生放送本番前後の様子をお届けする。本番前に番組告知用のコメント動画を撮影したメンバーは、『ミュージックステーション』ポスターの前で記念撮影を実施。その後、全出演者参加の通しリハーサルで実際に共演者と挨拶を交わすうちに、メンバーたちは少し緊張した面持ちになりながらも、本番同様の流れで最終調整を行った。

◆BOYNEXTDOOR、清涼感たっぷりのステージ

本番の直前まで、入念に日本語の練習を繰り返しながらスタンバイしたメンバーたちは、生放送がスタートすると、オープニングテーマや共演者のトークに明るくリアクションしたり、紹介映像の歌を口ずさむなど、BOYNEXTDOORらしい元気溢れる姿が視聴者からも反響を呼んだ。特に、メンバーたちが『ミュージックステーション』初出演を楽しむ様子が印象的だった。そして、番組終盤に差し掛かると、いよいよBOYNEXTDOORの出番に。冬の清涼感を感じさせる衣装と彼等の美しいビジュアルが見事に調和したステージは、楽曲の魅力を最大限に際立たせた。地上波初披露の最新曲「今日だけ I LOVE YOU (Japanese Ver.)」は、別れの後の素直な姿を描いたダンス曲で、歌詞は自嘲的なあまり少しみじめにも感じられるが、メロディはバンドサウンドをベースにして軽快に仕上げられた曲だ。1月6日にリリースし、世界中の音楽配信主要チャートを席巻したBOYNEXTDOOR初のデジタルシングル「IF I SAY, I LOVE YOU」の日本語バージョン。1月30日に開催された初の単独日本コンサートツアー『BOYNEXTDOOR TOUR ‘KNOCK ON Vol.1’ IN JAPAN』初日の東京公演でサプライズパフォーマンスされたことで話題を集めた。待望の日本での新曲「今日だけ I LOVE YOU (Japanese Ver.)」がリリースされたことで多くの関心を集める中、リリース日に『ミュージックステーション』初出演を果たした彼らの今後の活躍に目が離せない。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】