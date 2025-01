BMSGがプロデューサーにラッパー/シンガーのちゃんみなを迎えて実施したガールズグループオーディション『No No Girls』より誕生した7人組ガールズグループ・HANAのプレデビュー曲「Drop」が、本日1月31日に配信スタートした。『No No Girls THE FINAL』最終審査のグループ審査課題曲でもあった「Drop」は、ただの平凡な1人の女の子であった彼女たちが、自分と向き合い自分を一生懸命磨いてこれから凄いことを成し遂げる強い意志を表した楽曲だ。

Pre-Debut Song「Drop」

2025.1.31 Fri. Digital Release

URL:https://orcd.co/drop_hana

デビュー直前イベント

2025年3月23日(日)

[大阪] グランキューブ大阪 メインホール



2025年3月31日(月)

[埼玉] 大宮ソニックシティ 大ホール

