¾¾ËÜ¿Í»Ö¤Ë¤¿¤à¤é¤±¤ó¤¸à³È»¶á¸Æ¤Ó¤«¤±¤â¡Ö¡Ä¡× ÅÏî´¥»¥ó¥¹¤Î¥Ä¥¢¡¼¹ðÃÎ¤á¤°¤ê
¡¡¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¾¾ËÜ¿Í»Ö¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½µ´©Ê¸½Õ¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ëÊ¸éº½Õ½©¤È¤ÎºÛÈ½¤â½ª¤ï¤ê¡¢º£½Õ¤Ë¤â¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ê¤ë¿·¥á¥Ç¥£¥¢¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤³¤È¤òÀë¸À¡£¤½¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¾¾ËÜ¤À¤¬¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô£¹£¶£¸Ëü¿Í¤ò¸Ø¤ë£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÏºòÇ¯£±£±·î£¸Æü¡¢Ê¸½Õ¤È¤ÎºÛÈ½½ª·ë¤òÃÎ¤é¤»¤ëÀ¼ÌÀÊ¸¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤¬ºÇ¸å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤¿¤à¤é¤±¤ó¤¸¤¬£²£¹Æü¤Ë¼«¿È¤Î£Ø¤ò¹¹¿·¡£°ìÏ¢¤ÎÊ¸½ÕÊóÆ»¤ÇÌ¾Á°¤¬½Ð¤¿¸åÇÚ·Ý¿Í¤Î¡Ö¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼Ä¾·â¡×ÅÏî´¥»¥ó¥¹¤Î¹ðÃÎ¥Ý¥¹¥È¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡ÅÏî´¤Ï£²·î£±Æü¤«¤é£²£¸Æü¤Þ¤Ç¡Ö¤è¤·¤â¤ÈËëÄ¥¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë·à¾ì¡×¤Ç¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤¦¡£¡ÖÆþ¾ì£±£°£°±ß¤Ç¤¹¡ª¡ª²¿¤«ÀÞ¤ê»æ¤Ç¤â¤¤¤é¤óÉ³¤Ç¤â²¿¤ò»ý¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â£±£°£°±ß¤Ç¤¹¡ª¸¶»Ï»þÂå¤Ç¤¹¡¡±ó¤¯¤ÎÊý¤ÏÇÛ¿®¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤¿¤à¤é¤¬¡Ö¤á¤Á¤ã¥ª¥â¥í¥¤»ö¤ä¤ë¤ä¤ó¡ª¡×¤ÈÈ¿±þ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¾¾ËÜ¤µ¤ó¥ê¥Ä¥¤¡¼¥È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¾¾ËÜ¿Í»Ö¤Ëà³È»¶á¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¾¾¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¤¸åÇÚ¤Î¤ª´ê¤¤Ê¹¤¤¤Æ¤¢¤²¤Æ¡×¤ä¡Ö¡Ê¥ê¥Ä¥¤¡¼¥È¡Ë¡¢¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡£¥É¥¥É¥¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê´üÂÔ¤¹¤ë¤È¥ê¥Ä¥¤¡¼¥È¤µ¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¡£¾¾¤Á¤ã¤ó¾È¤ì²°¤À¤«¤é¡×¤Ê¤É¤È¡¢¾¾ËÜ¤¬¤É¤¦Æ°¤¯¤«ÃíÌÜ¤¹¤ëÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ä¥¢¡¼½éÆü¤Ï£²·î£±Æü¡££±·î£³£±Æü¸á¸å£±£°»þÅÀ¤Ç¾¾ËÜ¤ÏÄÀÌÛ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡½¡½¡£