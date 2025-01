久保建英のソシエダはミッティラン、町田浩樹のサン＝ジロワーズはアヤックスと対戦！ ローマvsポルトもプレーオフで実現【EL】

31日、UEFAヨーロッパリーグ(EL)のノックアウトフェーズのプレーオフ抽選会が行われた。UEFAチャンピオンズリーグ(CL)と同様に、今シーズンから大きくフォーマットが変更となったEL。36チームが参加し、8試合を別の相手と対戦。上位8チームがラウンド16にストレートインとなり、9位から24位までがプレーオフを実施。残りの8チームを決めることとなる。プレーオフには、日本人選手所属クラブが全て入り、10位にFW後藤啓介のアンデルレヒト、13位にMF久保建英のレアル・ソシエダ、19位にDF毎熊晟矢のAZ、21位にDF町田浩樹のユニオン・サン=ジロワーズが入った。

◆ELプレーオフ対戦カード

◆EL ラウンド16対戦カード

その他、ローマ(15位)やアヤックス(12位)、ガラタサライ(14位)、ポルト(18位)、フェネルバフチェ(24位)などもプレーオフに臨むこととなる。久保のソシエダはミッティラン(20位)と、毎熊のAZはガラタサライ(14位)と対戦。町田のサン=ジロワーズはアヤックス(12位)、後藤のアンデルレヒトはフェネルバフチェ(24位)と対戦することが決まった。また、ローマはポルトと対戦。強豪同士がプレーオフで激突する。なお、試合は2月13日に1stレグ、同20日に2ndレグが開催。その後にラウンド16以降の抽選会が行われる。[1]フェレンツヴァーロシュ(17位) vs ヴィクトリア・プルゼニ(16位)[2]トゥベンテ(23位) vs ボデ/グリムト(9位)[3]ユニオン・サン=ジロワーズ(21位) vs アヤックス(12位)[4]AZ(19位) vs ガラタサライ(14位)[5]ポルト(18位) vs ローマ(15位)[6]フェネルバフチェ(24位) vs アンデルレヒト(10位)[7]PAOK(22位) vs FCSB(11位)[8]ミッティラン(20位) vs レアル・ソシエダ(13位)[1]の勝者 vs ラツィオ(1位)/アスレティック・ビルバオ(2位)[2]の勝者 vs オリンピアコス(7位)/レンジャーズ(8位)[3]の勝者 vs フランクフルト(5位)/リヨン(6位)[4]の勝者 vs マンチェスター・ユナイテッド(3位)/トッテナム(4位)[5]の勝者 vs ラツィオ(1位)/アスレティック・ビルバオ(2位)[6]の勝者 vs オリンピアコス(7位)/レンジャーズ(8位)[7]の勝者 vs フランクフルト(5位)/リヨン(6位)[8]の勝者 vs マンチェスター・ユナイテッド(3位)/トッテナム(4位)