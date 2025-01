話題の新店4軒をまとめて紹介！ 百名店「丿貫」の新店から、黒毛和牛をリーズナブルに楽しめる焼肉店まで

先週掲載の「New Open News」をまとめて紹介します。

週刊New Open News

注目の新店をいち早く紹介する連載「New Open News」。記事本数も多いので日々のチェックは欠かせません。そこで、この連載では先週掲載された店舗をわかりやすくまとめてみました! まだ読んでいないという人は、こちらでチェックしてみてくださいね。

1. 丿貫東京(東京・三越前)

2024年11月、三越前駅から徒歩2分ほどの場所に、日本酒と煮干しラーメンを楽しめる「丿貫東京」がオープンしました。横浜市・桜木町に本店を構える「丿貫」は、昼は煮干しラーメン専門店、夜は〆にラーメンを提供する日本酒バーとして営業。「食べログ ラーメン KANAGAWA 百名店」にも選出されている、行列の絶えない人気店です。

丿貫東京 出典:nabechawanさん

2. 和牛焼肉成城大臣(東京・成城学園前)

<店舗情報>◆丿貫東京住所 : 東京都千代田区大手町2-6-4 常盤橋タワー B1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

2024年12月、成城学園前駅から徒歩1分というアクセスの良い場所に、独自ルートで仕入れる上質な黒毛和牛をリーズナブルに堪能できる「和牛焼肉成城大臣」がオープンしました。

和牛焼肉成城大臣 写真:お店から

3. のど黒らぁ麺 永屋(東京・中野)

<店舗情報>◆和牛焼肉成城大臣住所 : 東京都世田谷区成城6-4-13 成城フルールビル 3FTEL : 050-5595-2046

2024年10月、中野駅から徒歩7分ほどの場所に、時間をかけて丁寧に旨みを引き出した無添加スープが人気の「のど黒らぁ麺 永屋」が移転オープンしました。

のど黒らぁ麺 永屋 出典:Hanzo99さん

4. ØC tokyo 井の頭公園店(東京・吉祥寺)

<店舗情報>◆のど黒らぁ麺 永屋住所 : 東京都中野区中野5-53-5 マガザン中野 2FTEL : 不明の為情報お待ちしております

2024年12月、吉祥寺駅から徒歩5分ほどの場所、井の頭公園の入り口にある商業ビル「A*G INOKASHIRA-KOEN」内に、オーガニック素材を使用した新食感のクレープが楽しめる「ØC tokyo 井の頭公園店」がオープンしました。2024年4月に笹塚でオープンし、人気になっている「ØC tokyo」の2号店になります。

ØC tokyo 井の頭公園店 出典:kaaank96さん

<店舗情報>◆ØC tokyo 井の頭公園店住所 : 東京都武蔵野市御殿山1-3-3 A*G West 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

文:食べログマガジン編集部

