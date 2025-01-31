Bye-Bye-Handの方程式、主催イベント＜秘密蜂蜜フェス 2025＞の全出演者発表
Bye-Bye-Handの方程式が、2025年3月29日(土)30日(日)の2日間に渡り開催する自主イベント＜秘密蜂蜜フェス＞の全出演者および出演日割りを発表した。
今年で2回目となる＜秘密蜂蜜フェス＞は、バイハンのメンバーが地元・大阪をはじめ、全国各地凌ぎを削ってきた盟友バンドやアーティストたちが集結する一大イベント。
3月29日(土)には、Bye-Bye-Handの方程式、Blue Mash、Brown Basket、Maki、POT、Sunny Girl、ジ・エンプティ、ペルシカリア、レトロマイガール！！。
会場は前回同様の大阪・BIGCATにて2025年は2日間に渡り開催する。主催のBye-Bye-Handの方程式のVo&Gt. 汐田泰輝は、「僕らにとって今年で結成10周年、昨年を大きく飛び越えてまた未来のロックシーンに繋がる2日間を皆様と作りたいと思っています。」とコメントしている。
ライブ・イベント情報
2025年3月29日(土)心斎橋BIGCAT 12:30 / 13:15
2025年3月30日(日)心斎橋BIGCAT 12:30 / 13:15
出演：
■3月29日(土)
Bye-Bye-Handの方程式、Blue Mash、Brown Basket、Maki、POT、Sunny Girl、ジ・エンプティ、ペルシカリア、レトロマイガール！！
■3月30日(日)
Bye-Bye-Handの方程式、ammo、Arakezuri、bokula.、the paddles、reGretGirl、Re:name、the奥歯's、猫背のネイビーセゾン
各プレイガイドチケットURL：
https://lit.link/mitsufes2025
リリース情報
2025年2月5日(水)配信リリース
1. 熱帯夜と遊覧船
2. 湿恋
3. 自論文
4. 君と星座の距離
5. Flower Dance
※ライブ会場限定販売決定
EP『nostalgic lovers』(CD＋DVD)
1/18より発売開始／ライブ会場限定商品／\2,000(tax in）
＜CD＞
1. 熱帯夜と遊覧船 2. 湿恋 3. 自論文 4. 君と星座の距離 5. Flower Dance
＜DVD＞
2024.9.29 (日) Soft Vinyl Human Tour@Spotify O-Crest LIVE映像
Bye-Bye-Handの方程式『nostalgic lovers』特設サイト
https://columbia.jp/byebyehand/nostalgiclovers/
関連リンク◆Bye-Bye-Handの方程式 オフィシャルサイト
◆Bye-Bye-Handの方程式 オフィシャルYouTubeチャンネル
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