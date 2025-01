「俺ら解散するって一言も言ったことないから」

Hey! Say! JUMPの公式YouTubeチャンネルは1月30日、動画を投稿。同グループの山田涼介さん、知念侑李さん、歌手で俳優の中山優馬さんの3人組ユニット「NYC」の復活に密着した映像を公開し、反響を呼んでいます。同アカウントは『【密着】NYC、復活!歌ってきた【山田涼介・知念侑李】』と題した動画を公開。山田さんと知念さんは28日に神奈川県民ホールで行われた中山さんのライブツアー「YUMA NAKAYAMA LIVE TOUR 2025 Wings For The GOOD VIBES」にサプライズゲストとして登場し、「NYC」として3人でステージに立ちました。動画では、楽屋入りやリハーサルの様子からライブ本番、そしてライブ後の様子まで一部始終に密着。『NYC』『よく遊びよく学べ』の2曲を披露し、曲の間奏には中山さんが「現実だぞ!」「夢じゃないぞ!」と絶叫するシーンも。歌唱後には3人で思い出話に花を咲かせています。

「人生の中で夢に見たこんな良い日が訪れて良いのだろうか」

31日をもってSTARTO ENTERTAINMENTを退所し、独立することを発表している中山さん。「本当にここを逃すと、いつまたご一緒できるかっていうのはなかなか分かんないことなんでこればっかりは。本当に感謝を伝えようと思って。本当に感謝してます」と、2人の出演に感謝しました。しんみりとした空気になりましたが、山田さんと知念さんは「俺ら解散するって一言も言ったことないから」と断言。「またいつかね、おのおのが頑張ってればこの景色を見れるかもしれないんでね」と、事務所が別々になっても不定期で活動を続けていくことを示唆しています。ライブ後、中山さんは「2人が仲間で本当に良かった」と感極まった様子を見せていました。視聴者からは「無料で配信してくれてるの運営神すぎる」「まさかこれが映像として残ると思わなくて大興奮」「涙が止まりません」「中山優馬がなによりも1番幸せそう」「NYCは私にとって青春そのもの」「このNYCを見るために今日まで生きてきたんだ」など、歓喜の声が寄せられています。同ライブ後に、中山さんは自身のX(旧Twitter)を更新。「俺がNYCのNだ。人生の中で夢に見たこんな良い日が訪れて良いのだろうか。山田君と知念君が仲間で良かった。ありがとう」と熱いメッセージをつづりました。今後も3人の活躍から目が離せませんね。(文:堀井 ユウ)