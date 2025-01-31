¡ã¶¦Æ¯¤¤Ê¤Î¤Ë¡ä²È»ö¤â°é»ù¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤·¤Ê¤¤¥²¡¼¥à»°Ëæ¤ÎÃ¶Æá¡£Ê¢¤¬Î©¤Ä¤«¤é¤â¤¦Í×¤é¤Ê¤¤
¡ÖÉ×ÉØ¤Ï¤¤¤Á¤Ð¤ó¶á¤¤Â¾¿Í¡×¤È¤Ï¤è¤¯¸À¤Ã¤¿¤â¤Î¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê¤ï¤«¤ê¹ç¤¨¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»þ¤Ë¤ÏÁê¼ê¤Î¹ÔÆ°¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤òÊç¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤âÃ¶Æá¤µ¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤ËÊ¢¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
¡ØÃ¶Æá¤Ë¥¥ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â»ä¤¬ÅÜ¤Ã¤¿¤éµÕ¥®¥ì¤µ¤ì¤½¤¦¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡Ù
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤óÉ×ÉØ¤Ï¶¦Æ¯¤¤Ç¡¢3ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤¬²È»ö¤ä°é»ù¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤·¤Ê¤¤¤«¤é¡£Ìë¤ÏÆüÉÕ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Þ¤ÇËèÆü¥²¡¼¥à»°Ëæ¡£Ä«¤ÏÉ×ÉØ¤È¤â¤ËÆ±¤¸»þ´Ö¤Ë½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë²È»ö¤ä»Ò¤É¤â¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤Ê¤É¤â¤»¤º¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¿²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÙÆü¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬µ¯¤³¤¹¤Þ¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¯¤¤º¡¢°ìÅÙµ¯¤¤¿¤é¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤½¤¦¡£²È»ö¤È¤·¤Æ¤Ï¤ª»®Àö¤¤¤¯¤é¤¤¤Ï¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤ì¤Ç¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£2¿Í¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÈÄí¤Î¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢²È»ö¤â°é»ù¤â¤¹¤Ù¤ÆÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬¥¦¥ó¥¶¥ê¤¹¤ë¤Î¤âÅöÁ³¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤Ë¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ï¶Ã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
¡Ø¤½¤ó¤ÊÃ¶Æá¤Ê¤é¤¤¤é¤Ê¤¤¡£2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤Ê¤Î¤Ë¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó1¿Í¤¬Á´Éô¤òÉéÃ´¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤ª¤«¤·¤¤¡ª¡Ù
¡Ø»ä¤À¤Ã¤¿¤é1Æü¤ÇÂç¤Ã·ù¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤ï¡£´¶¾ð¤Î¤Þ¤Þ¤ËÇúÈ¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤À¡Ù
Ã¶Æá¤µ¤ó¤Î¹ÔÆ°¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤«¤é¤ÏÅÜ¤ê¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤ó¤ÊÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ë¾×·âÅª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤·¤«¤·¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤ë¤Û¤É¤Ë¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤Î¹ÔÆ°¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤ï¤¬²È¤ÎÃ¶Æá¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡£¥¤¥é¤Ä¤¯¤è¤Í
¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤ä²ÈÂ²¤Î´Ø·¸À¤Ë¤â±Æ¶Á¤¹¤ë¡Ä¡Ä
¡Ø¤¦¤Á¤ÎÃ¶Æá¤Ê¤ó¤«¡¢¥À¥é¥À¥é¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ë²È»ö¤Ï°ìÀÚ¤·¤Ê¤¤¤è¡£¥´¥ß¼Î¤ÆÄøÅÙ¡£¤ª¸ß¤¤¥ê¥â¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡ÖÃë¤´ÈÓºî¤ì¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¥¤¥é¤Ä¤¯¡£¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é»Ò¤É¤â¤Ï1¿Í¤Ë¤·¤¿¡Ù
¡Ø¤¦¤Á¤ÎÃ¶Æá¤â»÷¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤À¤è¡£»ä¤â½µËö¤Ï¼Â²È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¼«Í³¤Ë¤·¤Æ¤ë¡£·î1¤°¤é¤¤¤·¤«²ÈÂ²¤Ç½Ð¤«¤±¤Ê¤¤¤è¡Ù
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤Ë¡Ö¤¦¤Á¤ÎÃ¶Æá¤âÆ±¤¸¡×¤ÈÆ±Ä´¤¹¤ë¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤â¸½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì°Ê¾å¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¥¿¥Í¤òÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢»Ò¤É¤â¤Î¿Í¿ô¤ò¥»¡¼¥Ö¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¡Ä¡Ä¡£ÅöÁ³¤Î¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢É×ÉØ¤Î´Ø·¸¤¬¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¤ï¤¬²È¤ÏÃ¶Æá¤Î¸ÀÆ°¤¬¸¶°ø¤ÇÎ¥º§¤·¤Þ¤·¤¿
¡Ø¤¦¤Á¤Ï¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢»®Àö¤¤¤È¤«¤âÁ´Éô»ä¡£¤µ¤é¤ËÉÔÎÑ¤â¤·¤Æ¤¿¡£ÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤¬¤Ò¤È¤Ä¤â¤Ê¤¯¤ÆÎ¥º§¤·¤¿¤è¡Ù
Ã¶Æá¤µ¤ó¤¬²È»ö¤ä°é»ù¤ò°ìÀÚ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¦¤¨¡¢ÉÔÎÑ¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤Á¤é¤Î¥Þ¥Þ¡£Î¥º§¤òÁªÂò¤¹¤ë¤Î¤â¤ä¤àÌµ¤·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤µ¤Æ¤³¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¸«¤Æ¡¢¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤«¤é¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤¢¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Î¥º§¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â
¡Ø¿ôÇ¯·Ð¤Æ¤Ð»Ò¤É¤â¤âº£¤è¤ê¼ê¤Ï¤«¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¤é¡¢²æËý¤·¤Ê¤¬¤é¤³¤Ã¤½¤ê¤ª¶â¤òÃù¤á¤Æ¤ª¤³¤¦¡£Ãù¶â¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¾¯¤·¤Ï³Ú¤«¤â¡Ù
¡ØËÜÅö¤ËÌµÍý¤Ê¤é¡¢Î¥º§ÆÏ¤ò½àÈ÷¤·¤¿¤ê¡¢ÊÌµï¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¡£Ã¶Æá¤µ¤ó¤¬ËÜÅö¤Ë²¿¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢Ä«¤Î¤ªÊÛÅöºî¤ë¤Î¤ÈÀöÂõÊª¸º¤ë¤«¤é³Ú¡Ù
¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤âÃ¶Æá¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤¬µö¤»¤Ê¤¤¤Ê¤é¤Ð¡¢Î¥º§¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ã¶Æá¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬¶ìÄË¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÁªÂò»è¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¹¤°¤ËÊÌµï¤äÎ¥º§¤ËÆÍ¤¿Ê¤à¤Î¤ÏÌµÍý¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤È¤Ê¤¯½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¿´¤ÎÊ¿²º¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Î¥º§¤ÎÁ°¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÁ´Éô¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦
¤È¤Ï¤¤¤¨¤¹¤°¤ËÎ¥º§¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï¤ä¤ä¾°Áá¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤½¤ì¤è¤êÁ°¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
Ã¶Æá¤µ¤ó¤ÎÊ¬¤Î²È»ö¤Ï¤·¤Ê¤¤
¡ØÃ¶Æá¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤ë¡£¤´ÈÓ¤È¤«ÀöÂõ¤â¡¢»Ò¤É¤â¤È¼«Ê¬¤Î¤ß¡Ù
¡ØÃ¶Æá¤µ¤ó¤ÎÊ¬¤À¤±¤ï¤¶¤ï¤¶¤ªÊÛÅö¤òºî¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤é¡¢¡Ö¤ªÊÛÅöºî¤ë¤ÎÂçÊÑ¤À¤«¤é¡¢Çã¤¦¤Ê¤ê¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤ê¤·¤Æ¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£Ê¸¶ç¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤éÄ«¤ÎÂçÊÑ¤µ¤òÁÊ¤¨¤ë¡Ù
Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤¨¤Ë²È»ö¤ä°é»ù¤À¤±¤Ç¤âÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤Ï¥¹¥Ã¥Ñ¥ê¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤´ÈÓ¤âÀöÂõ¤âÃ¶Æá¤µ¤ó¤ÎÊ¬¤Ï¤Ê¤·¡¢¤ªÊÛÅöºî¤ê¤â¤ä¤á¤ë¡£¤â¤·²¿¤«¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¡Ö²È»ö¤ä°é»ù¤ÎÊ¬Ã´¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¹Í¤¨¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
µÕ¥®¥ì¤òÉÝ¤¬¤é¤º¤Ë¥Ï¥Ã¥¥ê¸À¤Ã¤Æ¤ß¤ë
¡Ø¡Öº£¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤¢¤Ê¤¿¤Ï»ä¤ËÉ¬Í×¤Ê¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ï¡Ù
¡Ø¡ÖµÙ¤ß¤ÎÆü¤¯¤é¤¤»Ò¤É¤â¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤¯¤ì¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡©¡¡¡Ö»ä¤â¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤¤¤«¤é¸ò¸ß¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤È¤«Äó°Æ¤·¤Æ¤ß¤ë¡Ù
¡ÖÃ¶Æá¤µ¤ó¤«¤éµÕ¥®¥ì¤µ¤ì¤ë¤«¤â¡×¤È²¿¤â¸À¤¨¤º¤Ë¤¤¤¿Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·¥Ï¥Ã¥¥ê¸À¤ï¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È²È»ö¤ä°é»ù¤ò¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡Öº£¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤éÉ×ÉØ¤Ç¤¤¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢°Õ³°¤È¤¹¤ó¤Ê¤êÆ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡£
²È»ö¤ò¤·¤¿¤éËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×
¡ØÅª³Î¤Ë»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤Æ¤Ç¤¤¿¤éË«¤á¤ë¡£´·¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤í¤Ë¡Ö¤â¤¦¥Ñ¥Ñ¤Î¤Û¤¦¤¬¼êºÝÎÉ¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤ª¤±¤ÐOK¡£ÆÚ¤â¤ª¤À¤Æ¤ê¤ãÌÚ¤ËÅÐ¤ë¤ó¤À¤è¡Ù
¡Ø¤¤Ã¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤ÈÄ¾¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤è¡£ÎäÀÅ¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤³¤È¤ò¤½¤ÎÅÔÅÙ¤ò¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¦¡Ù
¡ØÃ¶Æá¤¬²È»ö¤·¤Æ¤ë¤È¤¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë½õ¤«¤ë¡ª¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤Ã¤Æ²Ä°¦¤¯¸À¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡Ù
Ã¶Æá¤µ¤ó¤¬²È»ö¤ä°é»ù¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢»×¤¤ÀÚ¤ê¤ªÎé¤ò¸À¤¦¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤â¡£Âç·¶ºÀ¤ËË«¤á¤¿¤ê¤ª¤À¤Æ¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤¬¤¹¤¹¤ó¤Ç²È»ö¤ä°é»ù¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Ã¶Æá¤µ¤ó¤¬²È»ö¤ä°é»ù¤òÊ¬Ã´¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÊ¢¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ëÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¡£º£¸å¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Î¥º§¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ä¡Ä¡£¤·¤«¤·Î¥º§¤ò·è¤á¤ëÁ°¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Ï¤º¡£¤è¤¯¤è¤¯ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£