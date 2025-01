「とちあいか」の無料試食イベント、東京スカイツリータウンで開催されるよ。週末のお出かけにぴったり！

2025年2月1日、東京スカイツリータウン ソラマチひろばで、栃木県産のいちご「とちあいか」を試食できるイベント『とちあいかを無料配布!"愛"をお届けとちあいカー』が実施されます。イベントには、とちぎのいちご大使を務める「コリラックマ」も登場します。

甘くて大粒な「とちあいか」が無料で試食できる

酸味が控えめで強い甘みの、栃木の新定番「とちあいか」。スイーツに使っても、そのまま食べてもおいしいのが特徴です。

そんな「とちあいか」を、無料で試食できるチャンスです。

11時から12時30分まで/13時30分から15時まで/16時から17時までの3部制で、各回の開始 30 分前に整理券が配布されます。なくなり次第終了。

いちご姿の「コリラックマ」と一緒に記念撮影

イベントでは、とちぎのいちご大使を9年連続で務める「コリラックマ」が登場します。

コリラックマの登場時間・場所・撮影参加方法についての詳細は当日会場で確認してください。また、当日の天候状況によっては、中止の可能性もあります。

「コリラックマ」のクリアファイルプレゼント

当日会場へ行くと、とちぎのいちご大使バージョンの「コリラックマ」が描かれた特別なクリアファイルがもらえます。先着5000人限定。

その他にも、豪華賞品が当たるキャンペーンや、Afternoon Tea TEAROOMとのコラボなどの企画が盛りだくさん。ぜひ遊びに行ってみて。

『とちあいかを無料配布!"愛"をお届けとちあいカー』は、2025年2月1日に東京スカイツリータウン ソラマチひろばで開催されます。主催は全国農業協同組合連合会栃木県本部(JA全農とちぎ)。イベントについて詳しくは公式サイトから確認してください。

