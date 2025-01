PO最注目カードはシティvsレアル、4年連続の対戦！ 上田のフェイエノールトはミラン、セルティックvsバイエルンで日本人対決も? プレーオフ組み合わせ決定！【CL】

31日、2024-25シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)のノックアウトフェーズのプレーオフ抽選会が行われた。今シーズンから大会フォーマットが大きく変更。36チームが参加し、従来のグループステージが廃止に。各チームが8つのチームと対戦する1つのリーグフェーズで行われた。上位8チームはラウンド16にストレートイン。9位から24位によるプレーオフがホーム&アウェイで行われ、ラウンド16に進出する残りの8チームを決める。

◆CLプレーオフ対戦カード

◆CL ラウンド16対戦カード

プレーオフには日本人選手所属チームも参加。MF南野拓実のモナコ、MF守田英正のスポルティングCP、MF旗手怜央&FW前田大然のセルティック、DF伊藤洋輝のバイエルン、FW上田綺世のフェイエノールトと5チームが参加。さらに、マンチェスター・シティやレアル・マドリー、パリ・サンジェルマン、ユベントス、ミランと強豪もプレーオフに回った。南野のモナコはベンフィカと、上田のフェイエノールトはミランと、守田のスポルティングCPはドルトムント、旗手&前田のセルティックは伊藤のバイエルンと対戦し、日本人対決が実現する可能性がある。また、プレーオフ最大の注目カードはシティvsマドリーに決定。CLでは4シーズン連続での対戦となった。プレーオフの1stレグは2月11日(火)、12日(水)、2ndレグが18日(火)、19日(水)に開催。その後、ラウンド16以降の組み合わせ抽選会が行われる。※右が2ndレグホーム[1]ブレスト(18位) vs パリ・サンジェルマン(15位)[2]クラブ・ブルージュ(24位) vs アタランタ(9位)[3]マンチェスター・シティ(22位) vs レアル・マドリー(11位)[4]ユベントス(20位) vs PSV(15位)[5]モナコ(17位) vs ベンフィカ(16位)[6]スポルティングCP(23位) vs ドルトムント(10位)[7]セルティック(21位) vs バイエルン(12位)[8]フェイエノールト(19位) vs ミラン(13位)[1]の勝者 vs リバプール(1位)/バルセロナ(2位)[2]の勝者 vs リール(7位)/アストン・ビラ(8位)[3]の勝者 vs アトレティコ・マドリー(5位)/レバークーゼン(6位)[4]の勝者 vs アーセナル(3位)/インテル(4位)[5]の勝者 vs リバプール(1位)/バルセロナ(2位)[6]の勝者 vs リール(7位)/アストン・ビラ(8位)[7]の勝者 vs アトレティコ・マドリー(5位)/レバークーゼン(6位)[8]の勝者 vs アーセナル(3位)/インテル(4位)