UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)の決勝トーナメントプレーオフの組み合わせ抽選会が31日に行われた。欧州CLは今大会から大きな改革が行われ、グループリーグに変わる形で全36チームが一つのリーグに入って8チームと1試合ずつ行うリーグフェーズ方式が採用されている。上位8チームがベスト16となる決勝トーナメント1回戦に進み、9位から24位のチームは決勝トーナメントPOを戦う。

[決勝トーナメントプレーオフ][1] ブレスト vs パリSG[2]クラブ・ブルージュ vs アタランタ[3]マンチェスター・シティ vs レアル・マドリー[4]ユベントス vs PSV[5]モナコ vs or ベンフィカ[6]スポルティング vs ドルトムント[7]セルティック vs バイエルン[8]フェイエノールト vs ミラン[決勝トーナメント1回戦][1]の勝者 vs (リバプール or バルセロナ)[2]の勝者 vs (リール or アストン・ビラ)[3]の勝者 vs (アトレティコ・マドリー or レバークーゼン)[4]の勝者 vs (アーセナル or インテル)[5]の勝者 vs (リバプール or バルセロナ)[6]の勝者 vs (リール or アストン・ビラ)[7]の勝者 vs (アトレティコ・マドリー or レバークーゼン)[8]の勝者 vs (アーセナル or インテル)