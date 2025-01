今年注目間違いなしの焼き鳥店など、注目の10店〈大木淳夫の1月の新店アドレス〉

グルメ本編集長として数々の名店を訪れる大木淳夫さん。毎月たくさんの飲食店がオープンする中で、大木さんが「これは!」と思った新店をずらりと紹介します。

移転でパワーアップの焼き鳥店と、中華の魅惑的焼き物料理店

今年注目間違いなしの焼き鳥店

今月はまず、これから必ず注目されるであろう2店をご紹介します。

1店目は2月4日、麻布十番にグランドオープンする焼き鳥「酉囃子」です。神楽坂で大人気だった「焼鳥茜」がわざわざ移転して、店名まで変えての再スタート。プレオープン時にうかがいましたが、全てのクオリティがアップしていて、その覚悟が伝わってきました。

焼き台は炭火と薪火の両方があるという珍しい造り。さらにエアカーテンで遮られているので、煙い思いをせずにご主人、林裕太さんの技を楽しめます。そして肝心の焼き鳥は細やかな工夫が凝らされていて飽きることがありません。手羽先は骨を抜いて柚子を仕込み、藁焼きのレバーは、あえて1切れを皿に。希少なゆり根「月光」の甘みも驚きです。

すぐに予約困難店になりそうですが、うれしいのは毎日2席分は電話予約用に空けているということ。その席は毎週月曜に1週間分を受け付けるようなので、チャレンジしてみてはいかがでしょうか(受け付けの曜日は変更になる可能性があります)。

手羽先 出典:haute9さん

まるで香港。味もムードも抜群

<店舗情報>◆酉囃子住所 : 東京都港区麻布十番1-6-9 ARUGA224FTEL : 不明の為情報お待ちしております

そして1月15日、四谷三丁目にオープンした中華「新楽記」は、マニアに受けそうなお店です。かつて外苑前にあった故・勝山晋作さんのナチュラルワインと焼き物の店「楽記」にもかかわりのあった写真家・菊地和男さんがプロデュースを担当。楽記はワインが主としてスタートしましたが、こちらは焼き物を堪能しながら、カジュアルなワインをがぶ飲みする感じです。料理長は「赤坂璃宮」出身。

窯焼きチャーシュー、スペアリブ、皮付き豚バラ肉焼き、そして焼いた豚肉と背脂、レバーを重ねた円形の金銭豚など魅惑の品々がズラリ。さらに野菜は錦糸町にあった「サウスラボ南方」(こちらも菊地さんプロデュースで、シェフは現在「港式料理 鴻禧」で活躍中のトミーさんこと覃志光シェフでした)で注目を浴びた千葉の農園テラ・マードレから。パクチーの根を揚げたパクチーサラダは必食です。紹興酒は無くワインとビールのみ。4人以上で訪れたほうがより楽しめると思います。故・三谷青吾シェフの名店「レスプリ・ミタニ」があった場所です。

焼きもの盛合せ 出典:seiji675567さん

「新楽記」の紹介動画はこちら!

https://www.instagram.com/reel/DFSG2l1z7jc/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

駅から近すぎる立ち飲みワインの店と、カジュアルな本格台湾料理店

駅徒歩10秒、大人のオアシス

<店舗情報>◆新楽記住所 : 東京都新宿区若葉2-7-1 ビデオフォーカスビル 1FTEL : 03-6380-0423

カジュアル系も気になるお店が出てきました。

1店目は12月19日、代々木八幡駅の階段を下りてすぐ左にオープンした立ち飲み「pupuMARUCO(ププマルコ)」です。渋谷「酒呑気まるこ」などを展開する(株)コジマ笑店の初のワイン業態で、2階はテーブル席。

1階の立ち飲みにうかがいましたがなんとグラスワインは500円。おすすめという、極薄にスライスした生ハムや、ハムカツも500円。一番高いメニューが、1,000円のスパイスカレーグラタンというお値打ちぶりです。平日は15時オープンなので、0次会には最高でしょうし、仕事帰りにちょっと一杯というニーズも高そうです。ちなみにワインは2,000円で持ち込み可。大人のオアシスになりそうです。

スパイスカレーグラタン 撮影:大木淳夫

台湾ファンにはうれしい、まるで現地の居酒屋

<店舗情報>◆pupuMARUCO住所 : 東京都渋谷区富ヶ谷1-2-15TEL : 03-6451-5550

1月17日、 中目黒の高架下にオープンした台湾料理店「熱炒 虎打楽(ルーチャオホダラ)中目黒店」も注目です。「熱炒」とは炒め物中心の台湾式居酒屋のこと。この文化を台湾で一番古い醤油メーカー「丸莊醤油」の4代目である莊偉中さんと、台北で多店舗展開する飲食店経営者・徐安昇さんという、日本好きの台湾人2人が持ち込んでくれました。

そんなわけで、店内は現地感が満載。お酒は豊富な台湾クラフトビールやカバランのハイボール缶を、自分でショーケースから選べます。料理も「麻婆臭豆腐」「三杯鶏」など台湾ならではのメニューがずらりと39種。1人だったので「モツの生姜炒め」「スルメイカと台湾干豆腐の田舎炒」「台湾炒飯」を頼みましたが、強烈な酸味を持つ生姜炒めの高菜と炒飯の相性が抜群で、夢中になりました。

モツの生姜炒め 撮影:大木淳夫

間口の広いワイン&中華と、料理も充実の隠れ家ワインバー

使い勝手の良い、ナチュラルワインと中華

<店舗情報>◆熱炒 虎打楽 中目黒店住所 : 東京都目黒区上目黒3-4-15TEL : 03-6303-3711

12月10日、永福町にオープンした「yura飯店」はナチュラルワインと中華のお店です。

とはいえ住宅街に近いこともあり、ワイン一辺倒ではなく他の酒類も充実。料理は山椒と自家製ラー油が利いた「八丁味噌で煮たトリッパ」や「緑一色 麻婆豆腐」といったアクセントのあるメニューから定番中華まで揃い、誰もが楽しめそうです。同じビルにある同系列のイタリアン「永福町ichi」、居酒屋「居酒屋一」のメニューの注文も可能です。

八丁味噌で煮たトリッパ 山椒と自家製辣油 撮影:大木淳夫

50代にもたまらない、神楽坂のワインバー

<店舗情報>◆yura飯店住所 : 東京都杉並区永福1-44-8 中根ビル 2FTEL : 03-6304-3043

12月9日、神楽坂にオープンしたワインバー「TROMBA(トロンバ)」は、六本木で間借りで「Winebar310」を経営していた佐藤将貴さんの実店舗。

マンションの路地を入った奥の1階で、カウンター6席とテーブル1卓。明かりは落としめで隠れ家感抜群です。メニューは少ないものの茨城県の三右衛門豚を使ったジャンボンブランやリエット、ラム肉のハンバーグ、パスタなど。グラスワインは1,000円台前半が中心で、家庭では手に入らない銘柄が揃っていて、自然と酒が進みます。客層は若い女性1人客が多かったのですが、BGMは80年代のアメリカのヒットチャート。50代もたまらないかもしれません。

ラム肉と紫蘇のハンバーグ 写真:お店から

NYから逆輸入のうどんと、あの有名弁当店のうどん

ブルックリンから逆輸入の店で“うどん飲み”

<店舗情報>◆TROMBA住所 : 東京都新宿区袋町2-1 鈴木ビル 1ATEL : 不明の為情報お待ちしております

異色のうどん店も2軒出現しています。

12月23日、神泉にオープンした「hanon」は、ニューヨークのブルックリンで内田隆太さんらが立ち上げた人気店。入居していたビルの火災により立ち退きとなり、日本に逆輸入です。場所は昨年8月の新店アドレスでご紹介した「Luna e Gatto(ルナ エ ガット)」の隣で、決して目立つ立地ではないのですが早くもにぎわっていました。

魅力はなんといっても夜に“うどん飲み”ができるところ。「山芋柚子胡椒漬け」から「黒毛和牛ステーキ」まで15品の料理が並びます。お酒は、日本酒はもちろん、ワイン、ジンなどもすべて国産。圧力釜で調理するうどんはコシが強く、〆にぴったりです。天ぷらのトッピングが9種あるので、オリジナルなうどんの組み合わせも楽しめます。

天麩羅せいろ 撮影:大木淳夫

「hanon」の紹介動画はこちら!

https://www.instagram.com/reel/DE4WeqJBLmW/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

あの「峠の釜めし」のうどん

<店舗情報>◆hanon住所 : 東京都渋谷区神泉9-12 Casa de Cielo 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

1月17日、 五反田JPビルディングのフードホール「五反田食堂」内には「荻野屋 回 -kai-」がオープンです。昨年は居酒屋「おぎのや食堂 神田店」やおにぎり店「おこめ茶屋 米米-めめ-」をオープンするなど、活発な展開をしている「峠の釜めし」で知られる荻野屋が今度はうどんに進出しました。

早速、名物!と書かれた「峠のかき揚げうどん」を注文。かき揚げには筍、突き合わせには紅生姜、ゴボウなど、釜めしでおなじみの具材が入っていて、うれしくなります。うどんは荻野屋の地元・群馬県産小麦を使った平打ち麺、汁は穏やかで優しいうまみ。17時からは一品料理もあり、今後アルコールも提供予定とのことなので、こちらもうどん飲みができそうです。

峠のかき揚げうどん 撮影:大木淳夫

年齢制限の大人の居酒屋と、ハードルの低い羊ビストロ

28歳未満は予約不可! 大人の居酒屋

<店舗情報>◆荻野屋 回住所 : 東京都品川区西五反田8-4-13 JPビル 1FTEL : 03-5747-9258

どうにも気になって訪れたのが12月20日、赤坂にオープンした居酒屋「赤坂 港かっぽれ」です。渋谷などで人気の「活惚れ」の姉妹店ですが、こちらはなんと28歳未満は予約不可。入店時は身分証で年齢確認をし、偽りがあった場合3万円の罰金と退店というルールです。

店内はカウンターとテーブル、個室で、酒類の値段は高めの設定。料理のメニューに値段は記されていません。レシートを確認すると鯵フライ850円、筍の若竹煮750円といったところで、小ポーションなので、5皿以上は食べられます。駅からも距離があり、大人が好きそうなポイントがたっぷり。要保存でしょう。ちなみに同行者は28歳未満でも大丈夫です。

カニクリームコロッケ 写真:お店から

羊料理をもっとカジュアルに

<店舗情報>◆赤坂 港かっぽれ住所 : 東京都港区赤坂5-5-18 auspice赤坂 2FTEL : 050-5595-1938

年末、グルメ界を賑わせたのは12月14日、虎ノ門ヒルズステーションタワーの「T-MARKET」内にオープンしたビストロ「ヒツジパブリック」です。「No Code」の米澤文雄シェフと「羊SUNRISE」関澤波留人シェフがタッグを。さらに「TACUBO」田窪大祐シェフや「méli mélo」佐藤大典シェフ、ラムバサダー福田浩二シェフなどが監修するメニューも並びます。

こちら、なによりいいのは羊肉をカジュアルに楽しめることでしょう。最近、ジンギスカンを筆頭に羊料理店が続々オープンしていますが、一般的にはまだ遠い存在。訪れた日も、隣は羊を初めて食べるという若いサラリーマングループでした。昼はラムバーガーがありますし、夜は手練れのサービスマンが丁寧に教えてくれるので、気軽に訪れてみてください。

ラムと揚げ茄子のアリッサバーガー 写真:お店から

「ヒツジパブリック」の紹介動画はこちら!

https://www.instagram.com/reel/DE1yZAazmOd/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

<店舗情報>◆ヒツジパブリック住所 : 東京都港区虎ノ門2-6-1 虎ノ門ヒルズステーションタワー B2FTEL : 050-5595-3437

※価格は税込です

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中!

https://www.instagram.com/tabelog/

教えてくれた人

大木淳夫



「東京最高のレストラン」編集長

1965年東京生まれ。ぴあ株式会社入社後、日本初のプロによる唯一の実名評価本「東京最高のレストラン」編集長を2001年の創刊より務めている。その他の編集作品に「キャリア不要の時代 僕が飲食店で成功を続ける理由」(堀江貴文)、「新時代の江戸前鮨がわかる本」(早川光)、「にっぽん氷の図鑑」(原田泉)、「東京とんかつ会議」(山本益博、マッキー牧元、河田剛)、「一食入魂」(小山薫堂)、「いまどき真っ当な料理店」(田中康夫)など。 好きなジャンルは寿司とフレンチ。現在は、食べログ「グルメ著名人」としても活動中。2018年1月に発足した「日本ガストロノミー協会」理事も務める。「東京最高のレストラン2025」が発売中。

文:大木淳夫

The post 今年注目間違いなしの焼き鳥店など、注目の10店〈大木淳夫の1月の新店アドレス〉 first appeared on 食べログマガジン.