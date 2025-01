寒いのは苦手。外へはもちろん、部屋からもこたつからも出たくない。そんな冬の日でも、窓の向こうにちらちらと白いものが舞いはじめたら……思わず空に向けて手を広げたり、白一色になっていく景色に見入ったり、誰も歩いていない真っ白な道に最初の足跡をつけたり。雪を目の前にじっとしてなんかいられません!雪をテーマにした絵本の中でも、主人公や仲間たちはとっても楽しそうにたわむれています。 おもちゃのトラックを引いて入った森。積もった雪に立ち往生しちゃったけれど、だいじょうぶ?『とっくんトラックゆきのひにぶぶー』はいわむらかずおさんの描く美しい雪景色も見どころです。雪が積もりゆく街の風景とウキウキする男の子の気持ちがシンクロしていくシュルヴィッツの『ゆき』。雪だるまを作ったりソリ遊びをしたり、男の子とお母さんの、雪の降った日の思い出がぎゅっと詰まった ジョン・バーニンガムの『ゆき』。同じタイトルのこの2冊は、それぞれにちがう豊かな雪の表情を見せてくれます。

くうぴいときらきらちゃん

とっくんトラックゆきのひにぶぶー

ゆき

ゆき

雪の女王

ゆきだるまむらのアイスクリームやさん

ゆきのひのおはなし

英日CD付2ヶ国語絵本 かさじぞう The March of the Jizo

今年の冬は、どのくらい雪に会えるでしょうか。なかなかチャンスがない子どもたちも、絵本を開いて一面の銀世界に飛び込んでみてください。■迷子のきらきらちゃんの仲間を探そう!ふわふわの雪や雲、キラキラ星や結晶「こぐまのくうぴい」シリーズしかけ絵本『くうぴいときらきらちゃん』■くうぴいときらきらちゃん作・絵:なかや みわ出版社: 三起商行(ミキハウス)出版社からの内容紹介人気絵本作家なかやみわさんが描いた大人気の「こぐまのくうぴい」!「こぐまのくうぴいえほんシリーズ」初のしかけ絵本が登場です!さわってびっくり!?雪だるまや雪、雲などの白い部分がふわふわしていて、手ざわりのよさを楽しめます!それだけではありません!なんと、星や雪の結晶がキラ☆キラ☆光るラメ加工がされているんです☆読んで見てさわって楽しめる、心温まるストーリー。さあ、くうぴいと一緒に迷子の「きらきらちゃん」を仲間のところへ帰してあげてくださいね♪■雪の日、おもちゃのトラックを引いて林に入ったとっくん。動物たちもやって来て……いわむらかずおさんが描く冬の森が美しい 『とっくんトラックゆきのひにぶぶー』■とっくんトラックゆきのひにぶぶー作・絵:いわむら かずお出版社: ひさかたチャイルド出版社からの内容紹介とっくんは、雪の日におもちゃのトラックを引いて出かけました。ところが林に入ると、積もった雪でトラックが思うように動きません。すると動物たちがあらわれて、トラックを押したり引いたり、雪かきしたり。そうしてできた”とっくんトラック道路”には、ほかの動物たちもやってきて……。■灰色の空、舞い始めた雪、子どもたちは喜び、大人はちょっと面倒がり。雪が降る街の情景を描いたシュルヴィッツの絵本『ゆき』■ゆき作・絵:ユリ・シュルヴィッツ訳:さくま ゆみこ出版社: あすなろ書房出版社からの内容紹介『よあけ』の作者シュルヴィッツの新作。雪が積もりゆく街の風景と、雪を愛でる男の子のうきうきした気持ちを描いた美しい絵本。■明日も雪がなくなりませんようにーーお母さんと雪だるまを作ったりソリ遊びをしたり。楽しくてたまらない雪の日の記憶『ゆき』■ゆき作・絵:ジョン・バーニンガム訳:谷川 俊太郎出版社: 冨山房出版社からの内容紹介小さい人が最初に出会う絵本として、定評のあるシリーズです。何気ない日常生活のスケッチの中に、子どもが感じ取ったドラマを伝えています。雪がふったある日のこと、男の子はお母さんと雪だるまを作ったり、ソリに乗って遊んだりします。雪のふった日に読んであげたい絵本。■ディズニー映画『アナと雪の女王』のモチーフとなったアンデルセン名作童話にバーナデット・ワッツの挿絵が美しい一冊『雪の女王』■雪の女王作:アンデルセン絵:バーナデット・ワッツ訳:ささき たづこ出版社: 西村書店出版社からの内容紹介人の心を氷のように冷えさせるという悪魔の鏡によって、カイはなかよしのゲルダのもとを去り、雪の女王に囚われてしまいました。ゲルダはカイを救おうと、雪の女王のお城へ出かけていきます。87年刊の新装版。■開店したばかりの『ゆきだるまむらのアイスクリームやさん』小さなお客さんのオーダーメイドをきっかけに大評判となり……韓国から届いた心温まる絵本■ゆきだるまむらのアイスクリームやさん作:ソン ホジョン絵:ヒョットゥン(イ・ヒョギョン)訳:こまつようこ出版社: パイ インターナショナル出版社からの内容紹介思い込みから自由になると、毎日がもっと楽しくなる!まっしろな村をカラフルに彩る、あたたかな物語一年中真っ白なゆきに囲まれたゆきだるまむらに、アイスクリーム屋が開店します。しばらくはお客さんがだれもこなかったのですが、小さなゆきだるまがリクエストした、オーダーメイドのアイスの帽子が大評判に! やがて特別なアイスクリームを求めて、村中のゆきだるまがお店にやってくるようになりました。そしてクリスマスを迎える頃……。 思い込みから自由になると毎日がもっと楽しくなると教えてくれる、韓国から届いた大人気絵本です。■雪合戦にソリすべり、雪でたっぷり遊んだその日の夜。作った雪だるまたちが動き出し……かこさとしさんが描く楽しい雪の日『ゆきのひのおはなし』■ゆきのひのおはなし作・絵:かこ さとし出版社: 小峰書店出版社からの内容紹介ゆきのひに、うさぎちゃんやりすちゃんと、雪合戦をしたり雪だるまを作って遊んだ、さあちゃんとゆうちゃん。夜になると、その雪だるまたちは動きだし……。■街に木を売りに行く途中、降りしきる雪の中で六地蔵に出会ったじい。帰り道、編み笠をかけてあげると……リズミカルな英語で読める 『英日CD付2ヶ国語絵本 かさじぞう The March of the Jizo』■英日CD付2ヶ国語絵本 かさじぞう The March of the Jizo作:中村 とも子 鈴木 小百合絵:本多 豊國出版社: ラボ教育センター出版社からの内容紹介小学校の国語の教科書にも出てくる昔話「かさじぞう」が英語と日本語の両方で楽しめます。慶応大学・大津由紀雄教授も推薦!!「日本語と英語、絵、そして音声素材も練って練って作られています。英語学習教材としても効果を期待できます。」小学校英語の教材としてもおすすめです。●日本語/中村とも子●英語/鈴木小百合●絵/本多豊國●CD収録時間/24分(英語・日本語一文ずつ交互15分/英語のみ9分)●ページ数/24本記事は「絵本ナビ」から転載しております