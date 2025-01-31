¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ÆÈ¿Â§¡Ä¡×SNS¤ÇÏÃÂê¡ª ¿·¿Í¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¤Þ¤ÄÌÓ¥á¥¤¥¯¤ò¸ø³«¤·È¿¶Á¡Ö¿¿»÷¤Ã¤³¤·¤¿¤¤¡×¡ÖÅ·ºÍ¤¹¤®¤Æ¤À¤¤¤¹¤¡×
¡¡8¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖCUTIE STREET¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ëÀîËÜ¾ÐÎÜ(22)¤¬¼«¿È¤Î£Ø¤ò¹¹¿·¡£Åê¹Æ¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀîËÜ¤Ï¡Ö¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¤¬¥Á¡¼¥¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¬¤¤¤¤¤Í¤Ã¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¥Á¡¼¥¯¤ò4¼ïÎà¤¯¤é¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ã¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢27Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡×(TBS·ÏÎó)¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥Á¡¼¥¯¤Ë²Ã¤¨¤ÆåºÎï¤Ë¥«¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿¤Þ¤ÄÌÓ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¡Ö¤Þ¤ÄÌÓåºÎï¡×¡Ö¤Þ¤Ä¤²ºî¤ë¤Î¾å¼ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤«¡¢¡¢¡×¡Ö¥á¥¤¥¯ÊýË¡ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡29Æü¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤Ä¤²¤Îºî¤êÊýÆ°²è»£¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¥ï¥ó¥Þ¥óÁ°¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¡¢¤Þ¤Ä¤²¥á¥¤¥¯¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤¿¤Î¤ÇÀ§Èó¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢¼«¿È¤Î¤Þ¤ÄÌÓ¥á¥¤¥¯¤Î¹©Äø¤ò²òÀâ¤·¤¿¼«ºî¤Î²èÁü¤ò£Ø¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¤Ã¤Æ¸ì×Ã¤¸¤ã¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤¨¤ß¤¿¤ó²Ä°¦¤¹¤®¤Æ·ÈÂÓÍî¤È¤·¤¿¤è¡×¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥¤¥É¥ë¤À¡×¡Ö¤Þ¤ÄÌÓ¿¿»÷¤Ã¤³¤·¤¿¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ÆÈ¿Â§¤Ç¤¹¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖCUTIE STREET¡×¤ÏºòÇ¯11·î¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ºòÇ¯10·î¤ËYouTube¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï2700Ëü²óºÆÀ¸Ä¶¤¨¡¢SNS¤òÃæ¿´¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£