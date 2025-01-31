4»ù¤ÎÊì¡¦Ê¿°¦Íü¡Ê40¡Ë¡¢¤¢¤µ5»þµ¯¤¤Ç°é»ù¤ËÊ³Æ®¤·¤Ê¤¬¤é20Ê¬ºî¤Ã¤¿¤ªÊÛÅö¸ø³«
¡¡4¿Í¤ÎÃË¤Î»Ò¤Î°é»ù¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ¿°¦Íü¡Ê40¡Ë¤¬¡¢Ä«5»þµ¯¤¤Çºî¤Ã¤¿¤ªÊÛÅö¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÊ¿°¦Íü¤¬20Ê¬ºî¤Ã¤¿¤ªÊÛÅö¤äËå¡¦Ê¿Í´Æà¤Èºî¤Ã¤¿±¿Æ°²ñÊÛÅö
¡¡2017Ç¯¡¢FCÅìµþ¤ÎÄ¹Í§Í¤ÅÔÁª¼ê¡Ê38¡Ë¤È·ëº§¤·¤¿Ê¿¡£6ºÐ¡¢5ºÐ¡¢3ºÐ¡¢1ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Instagram¤Ç¤Ï¡¢4·»Äï¤ÇÃçÎÉ¤¯Í·¤Ö»Ñ¤ä¡¢Ëå¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÊ¿Í´Æà¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ½àÈ÷¤·¤¿±¿Æ°²ñÊÛÅö¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤ÎÍÍ»Ò¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡2025Ç¯1·î31Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ªÊÛÅöµÏ¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Öºú¤Î´Å¿É¼Ñ¡×¤ä¡Ö¶Ì»Ò¾Æ¤¡×¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤¿»Ò¤É¤âÍÑ¤Î¤ªÊÛÅö¤òÈäÏª¤·¤¿Ê¿¡£
¡¡´°À®¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï°ì¶ìÏ«¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö5»þ10Ê¬¤ËÌÜ³Ð¤á¤Æ´éÀö¤¤»õËá¤¡£´¥Áçµ¡¤Ë´¥¤¤¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤ªÍÎÉþ¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÃå¤»¤ë¤ªÍÎÉþ¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤ªÊÛÅöºî¤ê¡£¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤á¤Ð¤¤¤¤¤±¤É¡¢¤Þ¤ÀÀÖ¤Á¤ã¤ó¡Ê4ÃË¡Ë¤¬ÎÙ¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤Èµã¤¯¡£µã¤«¤ì¤ë¤È°ìÃ¶²Ð¤ò»ß¤á¤ÆÅº¤¤¿²¤·¤Ê¤¬¤é¿²¤«¤»¤ë ¤¬¡¢¡¢¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¿²Íî¤Á¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥Ï¥Ã¤È¤·¤ÆÌÜ³Ð¤á¤ë¤È¡¢¤â¤¦¥«¥ª¥¹Ã£¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤»þ´Ö¡ª¡ª¤ª¤ï¤Ã¤¿ ¤È¤ªÊÛÅö¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡ª¡×¤È¡¢ÌÀ¤«¤·¤¿¡£
°é»ù¤ËÊ³Æ®¤·¤Ê¤¬¤é20Ê¬ºî¤Ã¤¿¤ªÊÛÅö¸ø³«
¡¡¤Ä¤Å¤±¤Æ¡¢¡Ö°ì¤«È¬¤«¤Ç¤ªÊÛÅöºî¤êºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¡ª ¤¢¤ì¡©20Ê¬¤Ç´°À®¤·¤¿¤è¡£µ¤»ý¤Á¾Ç¤Ã¤ÆµÞ¤¤¤Ç20Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢ÉáÃÊ¤«¤é»þ´ÖÃ»½Ì¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤è¼«Ê¬¡¢¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤¿¤è¡×¤È¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç´°À®¤·¤¿¤³¤È¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤½¤ì¤Ç¤ä¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦°¦Íü¤µ¤ó¤¬¥¹¥´¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤óÌÌÅÝ¸«¤Ê¤¬¤é¤Î¤ªÊÛÅöºî¤ê¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë