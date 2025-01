MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」(毎月第4週目 月曜〜木曜22:15頃〜放送)。1月27日(月)の放送では、年末年始の活動の振り返りを実施。この記事では「COUNTDOWN JAPAN 24/25」について語ったパートを紹介します。

新しい学校のリーダーズ・SUZUKA

SUZUKA: 2024年のライブ納めは「COUNTDOWN JAPAN 24/25」(※12月28日〜31日に幕張メッセにて開催。リーダーズは29日に出演)! どうでしたか?RIN:まずさ、自分たちのステージに立つ前に、(feat. 新しい学校のリーダーズとして参加した)マキシマム ザ ホルモンさんの「シミ」でステージに出させてもらったじゃないですか。もう、ヘドバンがすごかったね。SUZUKA:すごかった。幕張の景色ってやっぱすごいやん! もうファンの人たちのぶっ飛ばし方、エネルギーが素晴らしかったね。RIN:お客さんがSNSでつぶやいていたのが流れてきたんだけど、自分もヘドバンする気じゃなかったのに、ヘドバンしないとうしろの人のおでこがぶつかるし、反らないと今度は前の人の後頭部が向かってくるから、ヘドバンしないわけにはいかない状況らしい。SUZUKA:実は私、「COUNT DOWN JAPAN」に2018年くらいに観に行って。MIZYU:私とSUZUKAで。SUZUKA:そのときにマキシマム ザ ホルモンさんが出てらっしゃったから、絶対観に行く!って感じで。けっこう前列のほうに行ったんよ。そしたら、絶対ヘドバンしないと「お前誰?」ってなる状況。どこまで列になってんねやろって感じに横列が長くて、それが何十層にもなっていて、その一員として私がおって。隣の謎の汗だくのおっさんと一緒にヘドバンした。ステージ中に感慨深いなって思ってた。やっぱ「COUNT DOWN JAPAN」はすごい楽しい。MIZYU:やっぱりフェスって楽しいね。しかも初めて「GALAXY STAGE」のトリを務めたからね。我々的にも、2024年をやりきる、ライブでやりきるっていう1日がすごい激しくて、楽しかったでございます。SUZUKA:そうですね。今年も出られるってなったら、よりグレードアップしたパフォーマンスを持っていきたいね。「COUNT DOWN JAPAN」ライブ納め、Arigato!全員:Arigato!

新しい学校のリーダーズ(左上から時計回りにSUZUKA、MIZYU、RIN、KANON)



