ドイツやアメリカなど8カ国の法執行機関とユーロポールが協力した国際作戦「Operation Talent」によって、1000万人以上のユーザーがいる世界の二大ハッキングフォーラム「Cracked」と「Nulled」が壊滅に追い込まれたことがわかりました。Law enforcement takes down two largest cybercrime forums in the world | Europol

https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/law-enforcement-takes-down-two-largest-cybercrime-forums-in-worldOffice of Public Affairs | Cracked and Nulled Marketplaces Disrupted in International Cyber Operation | United States Department of Justicehttps://www.justice.gov/opa/pr/cracked-and-nulled-marketplaces-disrupted-international-cyber-operationOffice of Public Affairs | Cracked and Nulled Marketplaces Disrupted in International Cyber Operation | United States Department of Justicehttps://www.justice.gov/opa/pr/cracked-and-nulled-marketplaces-disrupted-international-cyber-operationPolice seizes Cracked and Nulled hacking forum servers, arrests suspectshttps://www.bleepingcomputer.com/news/security/police-seizes-cracked-and-nulled-hacking-forum-servers-arrests-suspects/「Cracked」と「Nulled」は合計で1000万人以上のユーザーがいるアンダーグラウンドのフォーラムで、サイバー犯罪に関する議論をしているだけではなく、盗み出されたデータやマルウェア、ハッキングツールなどの違法商品の取引や、サービスとしてのサイバー犯罪のやりとりが行われていました。2025年1月28日から30日にかけて、ドイツの連邦刑事庁と検察庁のサイバー犯罪センター、アメリカの司法省と連邦捜査局(FBI)、フランスのサイバー犯罪対策局、ギリシャ警察、スペイン国家警察、イタリア国家警察、ルーマニア警察、オーストラリア連邦警察はユーロポールの支援を受けて、「Operation Talent」と呼ばれる作戦を実施。2名の容疑者を逮捕し、7カ所に対する家宅捜索を行い、17台のサーバーと50台以上の電子機器、およそ30万ユーロ(約4800万円)の現金と仮想通貨を押収しました。また、「Cracked」と「Nulled」に関連する12のドメインも押収されました。これにより「Cracked」と「Nulled」、さらに「Cracked」が提供していた金融プラットフォームの「Sellix」、ホスティングサービスの「StarkRDP」が停止に追い込まれています。Crackedの管理者はTelegramで「ドメインが押収されたものの具体的な理由はわからない」「詳細がわかり次第お知らせします」と説明しています。