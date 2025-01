「You can say that again」の意味は？直訳のままでは意味が通じません！

正解は「全くその通りだよ!」でした!

直訳すると不自然になるフレーズですが、「もう一度言えるほどあなたが言っていることは間違いない!」という意味になることが想像できますね。

相手の意見に強く同意するときに使うことができます。

A:「Today is so cold, so I couldn't get out of bed.」

(今日は寒すぎて、ベッドから出られなかったよ)

B:「You can say that again.」

(全くその通りだよ)