◆BOYNEXTDOOR「Mステ」初出演決定

【モデルプレス=2025/01/31】2024年7月10日に日本デビューを果たした6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOOR(ボーイネクストドア)が2025年1月31日、テレビ朝日系『ミュージックステーション』(よる9時〜)に初出演。そんな彼等の1日に密着し、リハーサルと本番生放送の様子をレポートする。BOYNEXTDOORは、2023年5月30日にHYBE MUSIC GROUPレーベルであるKOZ ENTERTAINMENT初のボーイグループとしてデビュー。グループ名は「隣の少年たち」という意味を持ち、親しみやすく、自然な魅力で人々の心に寄り添っていくという意味が込められている。

◆BOYNEXTDOOR、入念にリハーサル

2025年1月6日にBOYNEXTDOORが初めてリリースしたデジタルシングル「IF I SAY, I LOVE YOU」はリリース直後から世界中の音楽配信主要チャートを席巻しており、韓国ではApple Musicのデイリートップ100チャートで22日連続1位(1月10日〜31日付)を獲得する人気ぶり。そのヒット曲の日本語バージョン「今日だけ I LOVE YOU (Japanese Ver.)」のリリース日である本日、『ミュージックステーション』初出演が決まった。2025年初めて出演する日本の音楽番組とあって多くの注目が寄せられている。テレビ朝日に到着すると、早速メンバーたちは初めての『ミュージックステーション』リハーサルに臨んだ。SUNGHO、RIWOO、JAEHYUN、TAESAN、LEEHAN、WOONHAKは番組スタッフへ「こんにちは、BOYNEXTDOORです!よろしくお願いします!頑張ります!」と笑顔で元気いっぱいに挨拶すると、ステージ上で音声チェックへ。31日午前0時にリリースしたばかりの最新曲「今日だけ I LOVE YOU (Japanese Ver.)」を地上波初披露するという特別なパフォーマンスとあり、ステージ上の動きを入念に確認する姿や、リハーサルからエネルギー溢れるダンスが印象的だった。パフォーマンス映像をモニターで見直しながら、時折カメラに愛嬌を振りまくメンバーたちの様子にスタジオのスタッフたちも笑顔に。生放送での日本語トークに少し緊張感を見せつつも、JAEHYUNを中心にスムーズに話せるように練習を重ねるなど、初めての『ミュージックステーション』生出演に意気込みを感じさせながらリハーサルが進行した。Part2では、リハーサルを終え、ついに初の『ミュージックステーション』本番に臨むメンバーたちの様子を届ける。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】