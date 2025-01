ソフトバンクの小久保裕紀監督(53)が31日、宮崎県内の宿舎全体ミーティングに出席。選手に自ら筆で記した「愉しむ Play happy」、「出し切る Give it your all」、「追い求める Never settle」と3つの指針を示した。

「愉しむ Play happy」については「人間はうまくいってる時は振り返りが必要なくて。うまくいかない時期に試合であったり、練習であったり、愉しめましたかって。“楽”じゃなく、りっしんべんですね」と語った。

「出し切る Give it your all」については「きょう来たファンに対し、自分の全て出し切れたか。出し惜しみしてないか」という思いを込めた。

「追い求める Never settle」については「これはプロとして当たり前です。心技体含めて、自分の究極を追い求める。自分が思うような成績が残らない時、いろんなところに理由を求めたいところだけど、プロならば割り切って技術の追求」と語った。