1970年代、日本のブルースの黎明期にファッツ・ボトル・ブルース・バンド、その後、日本で初となるジャンプ・ブルース・バンド、福嶋岩雄&ザ・ミッドナイターズで活躍したスタンダップ・シンガー、福嶋タンメン岩雄が、10年近くのブランクを経て地元、京都で活動を再開。2019年3月には自身初となるソロ・アルバム『UNTIL NOW, AND NOW』をリリース。そして2020年に地元、関西の若いメンバーと福嶋“TAN-MEN”岩雄 Rockin' The Blues!を結成。ジャンプ・ブルースやニューオーリンズR&Bを中心に豪快に歌い上げる。盟友・吾妻光良とブルース日本語化協会の会長・副会長としてブルースやR&Bの日本語化に積極的に取り組んでいる福嶋が「コレが日本語でRockしてJumpするBluesだ!」と気炎を吐く痛快娯楽大作『KC Jump』を3月19日にリリースする。

リリース情報







『KC Jump』レーベル:P-VINE商品番号:PCD-20456フォーマット:CD価格:定価:\2,200(税抜\2,000)発売日:2025年3月19日(水)収録曲1. ロック依存症2. EなJump3. Blue Monday4. Nobody Knows You When You’re Down And Out5. イケてるオレさ6. 諦めないさ福嶋“TAN-MEN”岩雄 Rockin' The Blues!福嶋岩雄(Vo)、井尻昌孝(G, Cho)、西田武志(B, Cho)、吉田なお(P, Cho)、島田佳輔(Ds, Cho)、岩城笑子(A-Sax, Cho)、平井祐典(T-Sax, Cho)ゲスト:吾妻光良(吾妻光良 & The Swinging Boppers)、富山浩嗣(ドリンキン・ホッピーズ)録音&ミックス:吾妻光良