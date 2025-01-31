福嶋“TAN-MEN”岩雄 Rockin′The Blues!、3/19に初の作品集をリリース
1970年代、日本のブルースの黎明期にファッツ・ボトル・ブルース・バンド、その後、日本で初となるジャンプ・ブルース・バンド、福嶋岩雄＆ザ・ミッドナイターズで活躍したスタンダップ・シンガー、福嶋タンメン岩雄が、10年近くのブランクを経て地元、京都で活動を再開。
2019年3月には自身初となるソロ・アルバム『UNTIL NOW, AND NOW』をリリース。そして2020年に地元、関西の若いメンバーと福嶋“TAN-MEN”岩雄 Rockin' The Blues!を結成。ジャンプ・ブルースやニューオーリンズR&Bを中心に豪快に歌い上げる。盟友・吾妻光良とブルース日本語化協会の会長・副会長としてブルースやR&Bの日本語化に積極的に取り組んでいる福嶋が「コレが日本語でRockしてJumpするBluesだ！」と気炎を吐く痛快娯楽大作『KC Jump』を3月19日にリリースする。
リリース情報
レーベル：P-VINE
商品番号：PCD-20456
フォーマット：CD
価格：定価：\2,200（税抜\2,000）
発売日：2025年3月19日（水）
収録曲
1. ロック依存症
2. EなJump
3. Blue Monday
4. Nobody Knows You When You’re Down And Out
5. イケてるオレさ
6. 諦めないさ
福嶋“TAN-MEN”岩雄 Rockin' The Blues!
福嶋岩雄（Vo）、井尻昌孝（G, Cho）、西田武志（B, Cho）、吉田なお（P, Cho）、島田佳輔（Ds, Cho）、岩城笑子（A-Sax, Cho）、平井祐典（T-Sax, Cho）
ゲスト：吾妻光良（吾妻光良 & The Swinging Boppers）、富山浩嗣（ドリンキン・ホッピーズ）
録音＆ミックス：吾妻光良
ライブ・イベント情報
＜〜古希のタンメンさんをこき使う春の夕べ〜＞
2025年3月8日（土）京都 拾得
https://fb.me/e/2FLg77uKu
※当日、会場にて本CDを先行販売予定