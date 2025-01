<SATANIC CARNIVAL 2025>が6月14日(土)および15日(日)の2日間、千葉・幕張メッセ国際展示場 9-11にて開催される。このたび第一弾出演バンドが発表となった。第一弾として発表されたのは、04 Limited Sazabys、10-FEET、Age Factory、バックドロップシンデレラ、The BONEZ、Crystal Lake、ザ・クロマニヨンズ、ENTH、Fear, and Loathing in Las Vegas、G-FREAK FACTORY、ハルカミライ、HEY-SMITH、Ken Yokoyama、NOISEMAKER、OVER ARM THROW、ROTTENGRAFFTY、サバシスター、See You Smile、SHADOWS、SHANK、SPARK!!SOUND!!SHOW!!いった21組だ。若手からベテランまで、シーンの最前線を走る豪華ラインナップとなる。

■<SATANIC CARNIVAL 2025>

6月14日(土) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-11ホール

6月15日(日) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-11ホール

▼出演者第一弾発表

04 Limited Sazabys

10-FEET

Age Factory

バックドロップシンデレラ

The BONEZ

Crystal Lake

ザ・クロマニヨンズ

ENTH

Fear, and Loathing in Las Vegas

G-FREAK FACTORY

ハルカミライ

HEY-SMITH

Ken Yokoyama

NOISEMAKER

OVER ARM THROW

ROTTENGRAFFTY

サバシスター

See You Smile

SHADOWS

SHANK

SPARK!!SOUND!!SHOW!!

and more…



【SATANIC ENT. 会員先行】

受付期間:1月31日(金)〜

http://satanic.jp



関連サイト

◆<SATANIC CARNIVAL> オフィシャルサイト

◆PIZZA OF DEATH オフィシャルサイト

<SATANIC CARNIVAL>は2014年にパンク、ラウドロック、ハードコアといった新たなシーンのフェスとしてPIZZA OF DEATH RECORDSが立ち上げたもの。前回第10回目は原点回帰して、1dayに全28組の刺激的な特盛り開催だったが、2025年は2days開催となる。出演者は今後も発表される予定だ。チケットのSATANIC ENT. 会員先行は本日1月31日(金)19:00より。