＜SATANIC CARNIVAL ′25＞、第一弾発表にKen Yokoyama、ザ・クロマニヨンズ、10-FEET、ロットン、ヘイスミ、フォーリミなど21組
＜SATANIC CARNIVAL 2025＞が6月14日(土)および15日(日)の2日間、千葉・幕張メッセ国際展示場 9-11にて開催される。このたび第一弾出演バンドが発表となった。
◆＜SATANIC CARNIVAL＞ 画像
第一弾として発表されたのは、04 Limited Sazabys、10-FEET、Age Factory、バックドロップシンデレラ、The BONEZ、Crystal Lake、ザ・クロマニヨンズ、ENTH、Fear, and Loathing in Las Vegas、G-FREAK FACTORY、ハルカミライ、HEY-SMITH、Ken Yokoyama、NOISEMAKER、OVER ARM THROW、ROTTENGRAFFTY、サバシスター、See You Smile、SHADOWS、SHANK、SPARK!!SOUND!!SHOW!!いった21組だ。若手からベテランまで、シーンの最前線を走る豪華ラインナップとなる。
■＜SATANIC CARNIVAL 2025＞
6月15日(日) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-11ホール
▼出演者第一弾発表
04 Limited Sazabys
10-FEET
Age Factory
バックドロップシンデレラ
The BONEZ
Crystal Lake
ザ・クロマニヨンズ
ENTH
Fear, and Loathing in Las Vegas
G-FREAK FACTORY
ハルカミライ
HEY-SMITH
Ken Yokoyama
NOISEMAKER
OVER ARM THROW
ROTTENGRAFFTY
サバシスター
See You Smile
SHADOWS
SHANK
SPARK!!SOUND!!SHOW!!
and more…
【SATANIC ENT. 会員先行】
受付期間：1月31日(金)〜
http://satanic.jp
関連サイト
◆PIZZA OF DEATH オフィシャルサイト