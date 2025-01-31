＜SATANIC CARNIVAL 2025＞が6月14日(土)および15日(日)の2日間、千葉・幕張メッセ国際展示場 9-11にて開催される。このたび第一弾出演バンドが発表となった。

◆＜SATANIC CARNIVAL＞ 画像

第一弾として発表されたのは、04 Limited Sazabys、10-FEET、Age Factory、バックドロップシンデレラ、The BONEZ、Crystal Lake、ザ・クロマニヨンズ、ENTH、Fear, and Loathing in Las Vegas、G-FREAK FACTORY、ハルカミライ、HEY-SMITH、Ken Yokoyama、NOISEMAKER、OVER ARM THROW、ROTTENGRAFFTY、サバシスター、See You Smile、SHADOWS、SHANK、SPARK!!SOUND!!SHOW!!いった21組だ。若手からベテランまで、シーンの最前線を走る豪華ラインナップとなる。

＜SATANIC CARNIVAL＞は2014年にパンク、ラウドロック、ハードコアといった新たなシーンのフェスとしてPIZZA OF DEATH RECORDSが立ち上げたもの。前回第10回目は原点回帰して、1dayに全28組の刺激的な特盛り開催だったが、2025年は2days開催となる。出演者は今後も発表される予定だ。チケットのSATANIC ENT. 会員先行は本日1月31日(金)19:00より。

■＜SATANIC CARNIVAL 2025＞

6月14日(土)　千葉・幕張メッセ国際展示場9-11ホール
6月15日(日)　千葉・幕張メッセ国際展示場9-11ホール
▼出演者第一弾発表
04 Limited Sazabys
10-FEET
Age Factory
バックドロップシンデレラ
The BONEZ
Crystal Lake
ザ・クロマニヨンズ
ENTH
Fear, and Loathing in Las Vegas
G-FREAK FACTORY
ハルカミライ
HEY-SMITH
Ken Yokoyama
NOISEMAKER
OVER ARM THROW
ROTTENGRAFFTY
サバシスター
See You Smile
SHADOWS
SHANK
SPARK!!SOUND!!SHOW!!
and more…

【SATANIC ENT. 会員先行】
受付期間：1月31日(金)〜
http://satanic.jp


関連サイト

◆＜SATANIC CARNIVAL＞ オフィシャルサイト
◆PIZZA OF DEATH オフィシャルサイト