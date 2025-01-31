岩田剛典×SHIBUYA109コラボキャンペーン開催！オリジナルグッズを購入できるPOP-UP STOREも
■岩田剛典のキャンペーンビジュアルをSHIBUYA109渋谷店、SHIBUYA109阿倍野店の館内外に掲出！
2月11日にニューシングル「Phone Number」をリリースする岩田剛典（EXILE / 三代目 J SOUL BROTHERS）とSHIBUYA109が初コラボレーション。
SHIBUYA109渋谷店、SHIBUYA109阿倍野店にて、2月11日から2月28日まで「SHIBUYA109×岩田剛典 Valentine Campaign」が開催される。
期間中は、岩田剛典のキャンペーンビジュアルが両施設の館内外に掲出される他、POP-UP STOREもオープン。こちらではニューシングル「Phone Number」の発売を記念したオリジナルグッズが販売される。
また、直筆サイン入り100ミリフォト缶バッジなどが当たるプレゼント企画や館内BGMジャックなど、様々なな取り組みが行われる。詳細はキャンペーン特設ページで。
リリース情報
2025.01.27 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Phone Number」
2025.02.12 ON SALE
SINGLE「Phone Number」
「SHIBUYA109×岩田剛典 Valentine Campaign」特設ページ
https://www.shibuya109.jp/x/iwatatakanori-Valentinecampaign
岩田剛典 OFFICIAL SITE
https://m.tribe-m.jp/Artist/index/310?m=bemyguest