◆きゃりーぱみゅぱみゅ、誕生日を迎えた最新ショット公開

【モデルプレス=2025/01/31】アーティストのきゃりーぱみゅぱみゅが1月29日、自身のInstagramを更新。32歳の誕生日を迎え、最新の自撮りを公開した。この日、誕生日を迎えたきゃりーは「Today is my 32nd birthday Thank you for all the birthday messages」と感謝の言葉を添えて、最新の自撮りを投稿。サーモンピンクの髪色のきゃりーは、パーカーのフードをすっぽりと被り、可愛らしい表情を披露。また「KPPおたんじょうび32になりました ギアあげていきます」と日本語でも誕生日を迎えたことを伝えている。

◆きゃりーぱみゅぱみゅの誕生日を益若つばさが祝福

この投稿を受けタレントの益若つばさが「お誕生日おめでとう 本当に天使 赤ちゃんも可愛すぎるしいつも癒しと笑いをありがとう」と反応しているほか、ファンからは「表情がめっちゃバブい」「赤ちゃんみたいで可愛い」「KAWAIIの神」「おめめキュルキュル」など、多くのコメントが寄せられている。きゃりーは2023年3月21日に、葉山と結婚したことを発表。2024年10月8日には、自身のInstagramを通じて第1子の出産を発表した。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】