テレビやWEBメディアで大人気の“カレーおじさん \(^o^)/”に今週食べたカレー&スパイス料理の中からイチオシを教えてもらう連載。今週は、東京・中目黒で人気を博した「VIBES CURRY」の独立店舗となる、学芸大学「VIBES curry&diner」をご紹介。

【カレーおじさん \(^o^)/の今週のカレーとスパイス#204】「VIBES curry&diner」

中目黒の間借りカレー店として人気だった「VIBES CURRY」が、2024年11月26日、学芸大学駅近くの五本木交差点に「VIBES curry&diner」と装いも新たに独立店舗として移転オープンしました。

「VIBES CURRY」が「VIBES curry&diner」としてパワーアップ!

夜は光り輝くネオンが印象的。階段を上って扉を開けば、中は明るくスタイリッシュな空間。お店のグッズなども飾られているのですが、細部に至るまでセンスの良さを感じます。

暗闇でもパッと目につくお店のネオン

それもそのはず。こちらのシェフは人気アーティスト「湘南乃風」のバックセレクターをつとめるThe BK Soundさん。一流のアーティストだからこそイラストレーターやデザイナーなど、他ジャンルの一流のアーティストとのつながりがあり、そんな仲間たちのセンスが溢れたお店なのです。

メインのカウンター

音楽はもちろんですが、元々は趣味だったという料理の腕も確か。結婚してお子さんが誕生したのをきっかけに料理に目覚め、自作の料理を仲間たちに振る舞っていく中でカレーが好評となり、間借りカレー店をスタートさせたそうです。飲食店での修業経験はなかったそうですが、今回ご自身のお店を持つにあたり「食べログ カレー TOKYO 百名店」の常連である人気カレー店のお手伝いもしながら勉強も重ね、無事独立オープンしたという経緯。

以前は間借りということもありランチのカレーがメインでしたが、独立店となったので夜にはお酒やおつまみ、飲み物メニューも充実。

「前菜盛り」

まずは「前菜盛り」1,000円を注文。ナスのスパイス甘酢炒め、スパイス枝豆、ひよこ豆のフリットの3種がのった盛り合わせ。お酒のおつまみとしてももちろんですが、野菜で構成されているのでメインのカレーの前のサラダ感覚でもいただけるのが良いです。

「2種の合いがけカレー」

「2種の合いがけカレー」1,690円は、価格は昼と夜で変動(ランチ価格は1,550円)しますが、夜でも注文可能。選べるカレーは、バイブスチキンカレーとバイブス麻婆豆腐にしました。

ポップな味わいのバイブスチキンカレー

チキンはポップでわかりやすいテイスト。辛さも控えめなので老若男女に喜ばれそうなおいしさ。

攻めたテイストのバイブス麻婆豆腐

一方、麻婆豆腐は引き算の味付けで上品ながら、実山椒の刺激と香りが印象的な攻めたテイスト。こちらはマニア受けしそうなおいしさだと言えるでしょう。

学芸大学駅付近はここのところ注目すべきカレー、スパイス料理のお店が増えているのですが、横の繋がりが少しずつ強くなってきているそうです。

僕も本業が音楽なのでよくわかるのですが、お互いの作品を良いと思ったアーティストが仲良くなり、一緒にイベントなどを立ち上げてシーンが大きくなっていくのはよくあることであり、文化を育てていくのに重要な動きです。店主The BK Soundさんも音楽アーティストだからこそのノリ、つまりバイブスで学大カレーシーンを繋げていく存在となりそう。

DIY感が楽しいテーブル席も

スパイスカレーや間借りカレーという文化を全国に広げた大阪のカレーシーンも、ミュージシャンが多かったからこそ横の繋がりが深まり、大きなムーブメントとなり、文化として成熟しつつあります。

東京でもその流れが生まれるには、VIBES curryのような文字通りのバイブスが必要であり、味のみならずそのような側面からも要注目の新店舗だと言えるでしょう。

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆VIBES curry&diner住所 : 東京都目黒区中央町2-37-1 DEARc学芸大学 2FTEL : 050-5595-3426

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中!https://www.instagram.com/tabelog/

撮影:カレーおじさん

文:カレーおじさん、食べログマガジン編集部

The post 麻婆豆腐×カレーがうまい! 中目黒の人気間借りカレーが独立店舗として移転オープン first appeared on 食べログマガジン.