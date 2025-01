¡ÚEPEX¡Û¤â¤·¤âÆ±¤¸¥¯¥é¥¹¤À¤Ã¤¿¤é¡Ä¡ÖÍýÁÛ¤ÎºÂÀÊÉ½¡×¤«¤é¤É¤ÎÀÊ¤ËºÂ¤ê¤¿¤¤¤«ÌÑÁÛ♡¡ÁBAEKSEUNG¡¦AYDEN¡¦YEWANG¡¦JEFF¡Á

Check! EPEXってどんなグループ?

EPEX(イーペックス)は、CIXを輩出したC9エンターテインメントに所属する8人組のボーイズグループ。 2021年6月に1st EP Album『Bipolar Pt. 1 Prelude of Anxiety』でデビューすると、MVが公開からわずか3日で1,000万回再生を突破、アルバムの初動売り上げが3万超えと、当時の新人グループのなかで最高の売上を記録し、デビュー当初から注目を集めています。 2024年2月には、東京、福岡、大阪、愛知、横浜の全国5都市、計10回公演となる初の日本Zepp TOURを開催し、成功裏に収めました。 メンバー全員が2000年代生まれでありながら、クールでワイルドな世界観に加え、カリスマ性を兼ね備えた実力派グループです。 メンバーが全員がビジュアル担当と言われるほどのビジュアルメンバーが揃っていたり、平均身長が180僂鯆兇┐詒慣欧離好織ぅ襪皀櫂ぅ鵐箸任后

Check! グループ名の由来は?

EPEXには、「The gathering of eight youths reaches eight different apexes(8人の少年が集まって8つの頂点を成しとげる)」という意味が込められています。

Check! EPEXのファンダム名は?

EPEXの公式ファンダム名は「ZENITH(ゼニス)」といいます。