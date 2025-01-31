ＥＣＢ専門家予測調査（SPF）ヘッドライン・インフレ予想は２０２５年に上方修正
ＥＣＢ専門家予測調査（SPF）
ＨＩＣＰ
２０２５年 ２．１％（前回１．９％）
２０２６年 １．９％（前回１．９％）
２０２７年 ２．０％
長期 ２．０％（前回２．０％）
ＨＩＣＰ（エネルギーと食品除く）
２０２５年 ２．２％（前回２．２％）
２０２６年 ２．０％（前回２．０％）
２０２７年 ２．０％
長期 １．９％（前回２．０％）
実質ＧＤＰ成長
２０２５年 １．０％（前回１．２％）
２０２６年 １．３％（前回１．４％）
２０２７年 １．３％
長期１．３％（前回１．３％）
失業率
２０２５年 ６．５％（前回６．５％）
２０２６年 ６．４％（前回６．４％）
２０２７年 ６．３％
長期 ６．３％（前回６．４％）
ヘッドライン・インフレ予想は2025年に上方修正されたが、それ以外は変更なし
エネルギーと食品を除くHICPインフレ予想は2025年と2026年に変更なし
実質GDP成長率予想は2025年と2026年にそれぞれ0.2％と0.1％ポイント下方修正、長期予想は変更なし
失業率予想は2025年と2026年に変更なし、長期予想は若干下方修正
ＨＩＣＰ
２０２５年 ２．１％（前回１．９％）
２０２６年 １．９％（前回１．９％）
２０２７年 ２．０％
長期 ２．０％（前回２．０％）
ＨＩＣＰ（エネルギーと食品除く）
２０２５年 ２．２％（前回２．２％）
２０２６年 ２．０％（前回２．０％）
２０２７年 ２．０％
長期 １．９％（前回２．０％）
実質ＧＤＰ成長
２０２５年 １．０％（前回１．２％）
２０２６年 １．３％（前回１．４％）
２０２７年 １．３％
長期１．３％（前回１．３％）
失業率
２０２５年 ６．５％（前回６．５％）
２０２６年 ６．４％（前回６．４％）
２０２７年 ６．３％
長期 ６．３％（前回６．４％）
ヘッドライン・インフレ予想は2025年に上方修正されたが、それ以外は変更なし
エネルギーと食品を除くHICPインフレ予想は2025年と2026年に変更なし
実質GDP成長率予想は2025年と2026年にそれぞれ0.2％と0.1％ポイント下方修正、長期予想は変更なし
失業率予想は2025年と2026年に変更なし、長期予想は若干下方修正