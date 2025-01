逢田梨香子が、3月26日(水)に4th EP『装飾』をリリース。リリース記念イベントとなる特典お渡し会とオンラインサイン会の開催を発表し、トラックリストも解禁した。4th EP『装飾』のリリースを記念して、4月11日(金)にAKIHABARAゲーマーズ本店、4月25日(金)にHMV&BOOKS SHIBUYA、4月26日(土)には池袋PACKS(旧アネックスビル)と3会場でリリース記念イベント特典お渡し会を開催。予約購入者の中から抽選で参加できるイベントとなり、会場では本人から限定特典をお渡しする予定。

リリース情報

4th EP『装飾』



初回限定盤(CD+Blu-ray) 初回限定盤(CD+Blu-ray)



通常盤(CD) 通常盤(CD)

2025年3月26日(水)発売

・初回限定盤(CD+Blu-ray)

価格:¥4,091(税抜) / ¥4,500(税込)

品番:AZZS-163

仕様:ブックレット 16P、三方背ケース

・通常盤(CD)

価格:¥2,727(税抜) / ¥3,000(税込)

品番:AZCS-1134

仕様:ブックレット 12P

[CD](初回・通常共通)

01.decorate

作曲・編曲:市川淳

02. 透明な装飾

作詞:逢田梨香子 作曲・編曲:市川淳

03.Is this love?

作詞・作曲:寿美礼、田辺望 編曲:湯浅篤

04.銀河のエデン

作詞:やなぎなぎ 作曲・編曲:sumeshiii a.k.a.バーチャルお寿司(Dream Monster)

05.マイメソッド

作詞:逢田梨香子 作曲:田中秀典、川口圭太 編曲:川口圭太

[Blu-ray] ※初回限定盤のみ

・Is this love?(Music Video)

・“装飾”Behind The Scene



▼RIKAKO AIDA OFFICIAL MEMBER 「Us」限定セット

<初回限定盤(CD+Blu-ray)>

価格:¥7,273(税抜) / ¥8,000 (税込)

品番:AZNT-102

仕様:ブックレット 16P、三方背ケース

<通常盤(CD)>

価格:¥5,910 (税抜) / ¥6,500 (税込)

品番:AZNT-103

仕様:ブックレット 12P、三方背ケース

<Us限定セット特典内容>(初回・通常共通)

・ミニフォトブック32P(※ブックレットサイズ)

・トレーディングカード3枚セット

・ハート型缶バッジ1個

※CD・Blu-rayの内容は一般流通商品と共通

お申し込みはこちらから

https://members.rikakoaida.com/

ライブ・イベント情報

<特典お渡し会>

≪第1回≫

【販売】ゲーマーズ全店(オンラインショップ含む)

【開催日】2025年4月11日(金)

【時間】19:00

【開催場所】AKIHABARAゲーマーズ本店

【受付期間】

ゲーマーズ店舗:2025年2月1日(土)開店時〜2025年3月23日(日)閉店時まで

ゲーマーズオンラインショップ: 2025年3月16日(日)23:59までのご注文

【応募方法・詳細】 https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=5957



≪第2回≫

【販売】HMV&BOOKS online

【開催日】 2025年4月25日(金)

【時間】19:00

【開催場所】HMV&BOOKS SHIBUYA 5Fイベントスペース

【受付期間】2025年1月31日(金) 18:00〜2025年3月16日(日)23:59

【応募方法・詳細】https://www.hmv.co.jp/news/article/250128164/



≪第3回≫

【販売】全国アニメイト(通販含む)

【開催日】 2025年4月26日(土)

【時間】15:00

【開催場所】池袋PACKS(旧アネックスビル)4F

【受付期間】2025年2月1日(土)〜2025年3月31日(月)

【応募方法・詳細】https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=112663



<オンラインサイン会>

≪第1回≫

【販売】MeeUp

【開催日】2025年3月20日(木・祝)

【時間】18:00 START予定

【応募期間】2025年1月31日(金)18:00〜2025年2月24日(月)23:59まで

【応募方法・詳細】https://meeup.tokyo/products/aidarikako_20250320



≪第2回≫

【販売】リミスタ

【開催日】2025年3月21日(金)

【時間】 18:00 START予定

【応募期間】2025年1月31日(金)18:00〜2025年2月24日(月)23:59まで

【応募方法・詳細】https://limista.jp/projects/5671?id=5671

ライブ・イベント情報

<逢田梨香子 OFFICIAL FAN MEETING「with Us」Vol.3>

日程:2025年2月15日(土)

[1回目]OPEN 14:00. START 15:00

[2回目]OPEN 18:00. START 19:00

会場:東京・SHIBUYA PLEASURE PLEASURE

価格:7,800円 ※ドリンク代別(全席指定・税込)

お問い合わせ先:SOGO TOKYO 03-3405-9999

RIKAKO AIDA OFFICIAL MEMBER「Us(アス)」の入会方法など詳細

https://members.rikakoaida.com/aboutUs/



<RIKAKO AIDA LIVE 2025「Decorate My Stage」>

日程:2025年5月5日(月・祝) / OPEN 17:00. START 18:00

会場:東京・LINE CUBE SHIBUYA

価格:8,000円 ※全席指定・税込

関連リンク

◆逢田梨香子オフィシャルサイト

◆逢田梨香子 オフィシャルTwitter

◆逢田梨香子 オフィシャルInstagram

◆RIKAKO AIDA OFFICIAL MEMBER「Us(アス)」

さらにオンラインサイン会の開催も決定し、3月20日(木・祝)はMeeUp、3月21日(金)はリミスタでの実施となり、2025年2月24日(月)23:59までにそれぞれの特設ページより対象商品を申し込むと、抽選で初回限定盤のブックレットに逢田梨香子直筆サイン&宛名を入れたプレミアムなCDが届けられる。またトラックリストも解禁され、リード曲となる「Is this love?」はキャッチーな歌詞とアップテンポな曲調で可愛い楽曲に仕上がっている。逢田が作詞を担当した「透明な装飾」は今回のEPの意図を具現化した曲となっており、背伸びしない等身大の自分から見た景色を綴っている。「銀河のエデン」は本人が敬愛しているやなぎなぎが作詞を担当し、物語仕立ての楽曲。「decorate」はインタールード楽曲となり、軽やかなリズムの中に物語の始まりを感じるような楽曲に仕上がった。初回限定盤のBlu-ray Discには「Is this love?」のミュージックビデオとともに、ミュージックビデオ撮影やジャケット撮影時のオフショット映像を収めた“装飾”Behind The Sceneが収録される。さらにRIKAKO AIDA OFFICIAL MEMBER 「Us」では2月9日(日)までグッズ付きセットの受注を受付中。特典内容は、32Pのミニフォトブック、トレーディングカード3枚セット、ハート型缶バッジと豪華なラインナップとなっている。またリリース後の5月5日(月・祝)には、東京・LINE CUBE SHIBUYAにて<RIKAKO AIDA LIVE 2025「Decorate My Stage」>が開催される。チケットは現在プレイガイド先着先行受付中。詳細は逢田梨香子オフィシャルサイトをチェックしよう。