¹ñÌ±¡¦¿ºÍÕ´´»öÄ¹à¸ºÀÇÏÀá¾è¤é¤ÌÎ©·û¡¦ÌîÅÄÂåÉ½¤ò¤±¤óÀ©¡Ö°Û¤ò¾§¤¨¤ëÊý¡¹¤È¤ÏÁÈ¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¿ºÍÕ²ìÄÅÌé´´»öÄ¹¤Ï£³£±Æü¤Ë¹ñ²ñÆâ¤Ç³«¤¤¤¿²ñ¸«¤Ç¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤¬¡¢à¸ºÀÇÏÀá¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÌîÅÄ»á¤Ï£²£²Æü¤ËÆüËÜµ¼Ô¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Î²ñ¸«¤Ç¡Ö¸ºÀÇ¤òÁÊ¤¨¤¿¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡£Ì¤ÍèÀ¤Âå¤«¤éºñ¼è¤¹¤ëÀ¯¼£¤Ï¤ä¤á¤ë¤Ù¤¤À¡£¡Øºâ¸»¤Ê¤¯¤·¤ÆÀ¯ºö¤Ê¤·¡Ù¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤Ç£²£°£²£µÇ¯ÅÙÍ½»»°Æ¤Î¿³µÄ¤ËÎ×¤à¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¿ºÍÕ»á¤Ï¡Ö¡ÊÀ¯ÉÜ¤Ï¡ËÀÇ¶â¤ò¼è¤ê¤¹¤®¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£¡¢ÆüËÜ¤¬¹¥·Êµ¤¤ËÅ¾¤º¤ë¤«¤É¤¦¤«°ìÈÖ¤ÎÊ¬¿åÎæ¤Ç¡ÊÌîÅÄ»á¤¬¡Ë¡Ø¼ã¼Ô¤«¤éºñ¼è¤Ã¤Æ¡Ä¡Ù¡£º£¡¢¼ã¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£¤òÀ¸¤¤ë¿Í¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢»ä¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦µÄÏÀ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤±¤óÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¹ñÌ±Ì±¼ç¤ÈÎ©·û¤ÏÏ¢¹ç¤¬´Ö¤ËÆþ¤ê¡¢´ðËÜÀ¯ºö¤ÎµÄÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£¤Ï¸ºÀÇ¤·¤Æ¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤·¤Æ·ÐºÑ¤ò¤Þ¤ï¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤ÎÄ¾¶á¤ÎÀ¯ºö¡¢²æ¡¹¤Î°ìÃúÌÜ°ìÈÖÃÏ¤ÎÀ¯ºö¤¹¤é¤â¡¢¡ÊÎ©·û¤¬¡ËÁêÍÆ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢´ðËÜÀ¯ºö¤ÎµÄÏÀ¤¹¤é¡¢À®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Í¡£»ÄÇ°¤Ç¤¹¤±¤Éº£¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¸ºÀÇ¤¹¤Ù¤¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÊý¸þÀ¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤Ë°Û¤ò¾§¤¨¤ëÊý¡¹¤È¤ÏÁÈ¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿ºÍÕ»á¤Ï½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Î©·û¤È¤ÎÀ¯ºö¶¨µÄ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢·ÐºÑÀ¯ºö°Ê³°¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¶¨µÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¡¢Î©·û¤È¤Ï·ÐºÑÀ¯ºö¤Ç°ìÃ×¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤Û¤«¤ÎÀ¯ºö¤Ç¤â¶¨µÄ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
¡¡¿ºÍÕ»á¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤Àº£¡¢¹ñÌ±¤¬°ìÈÖ¤ËÇ®¤¯´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¸ºÀÇ¡£ÀÇ¤Ï¹ñ²È¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤½¤³¤Î¤È¤³¤í¤Ç²æ¤ï¤ì¤Ï¸ºÀÇ¤ò¤·¤Æ¹ñÌ±¤Î²û¤òË¤«¤Ë¤·¤¿¤¤¡¢¼è¤ê²á¤®¤¿ÀÇ¤ò¹ñÌ±¤ËÊÖ¤·¤¿¤¤¡£¤½¤·¤Æ¹¥½Û´Ä¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÀ¯ºö¤¬¡ØÌ¤Íè¤Î¼ã¼Ô¤Îºñ¼è¤À¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎÏ¤¬Æþ¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£