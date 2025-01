Hey! Say! JUMP山田涼介＆知念侑李、中山優馬とのNYC復活裏側公開 ステージ後の会話にファン感涙「絆は永遠」「ずっと私の青春」

◆NYC復活ステージ

【モデルプレス=2025/01/31】Hey! Say! JUMPの公式YouTubeチャンネルが、30日に更新された。28日に神奈川県民ホールにて開催された俳優・歌手の中山優馬のツアー「YUMA NAKAYAMA LIVE TOUR 2025 Wings For The GOOD VIBES」に山田涼介と知念侑李がサプライズ出演した裏側が公開され、話題となっている。1月末をもってSTARTO ENTERTAINMENTから独立することを発表している中山が在籍中最後に開催した同ツアーでは、2010年4月に『勇気100%』でデビューを果たしたNYCとしてともに活動していた山田、知念に声をかけ、スペシャルステージが実現。2013年頃から活動が途切れていたNYCの復活ステージとなった。

◆山田涼介&知念侑李の登場に会場歓声

◆中山優馬、山田涼介&知念侑李に感謝

公開された動画では知念&山田が会場入りする映像からスタート。知念が「なんとなくサビくらいは覚えてます」と歌詞を口ずさみながら中山と振りを確認。そこに山田も加わり、3人で映像を確認しながら打ち合わせを行った。リハーサルでは3人で顔を見合わせながら、笑顔も見せる和やかな雰囲気。終了後、知念は「(活動当時から)12〜13年とか経ってます。だからなんか不思議な感覚です」と語った。スペシャルステージ終了後、山田は「優馬も今後も頑張っていくんだろうなって、一緒にステージに立ってすごく感じた」と心を打たれた様子。「僕らも安心しましたし、ファンの皆さんも安心できたんじゃないかな」と語った。知念も「本人はドキドキだろうね ここから1人でやっていくって」とコメントし、それぞれ「頑張ってほしいね」と中山の活躍を願った。終演後「ありがとう」と2人の元を訪れた中山。「なんかしんみりしちゃってごめんね」と謝ると、山田が「いいんですよ、優馬のペースで」と優しく寄り添った。「2人が仲間で本当によかった」という中山に、山田は「まだ終わってないですから、NYCはね。頑張ってればまたそのうちね」と肩を叩いた。この投稿に、ファンからは「NYCの絆は永遠」「ずっと私の青春」「伝説のステージ」「ずっと変わらない関係性素敵」などと反響が寄せられている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】