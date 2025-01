▶<Tour WILD BUNNY BLUES> 5本目▶2025年1月23日(木) 愛知・名古屋CLUB UPSET▶書き手:佐々木亮介(Vo, G)◆ ◆ ◆1月28日に感じたこと。-----6時名古屋のホテルで目覚めたらいつも通り、iPhoneのバッテリー残量表示が赤くなっている。iPhoneをなぞったり見つめたりすることに人生の大部分を支配させ始めて10数年、バッテリーが少なくても最悪全くない時も暮らせてきた訳で、もう特に就寝時の充電を習慣化したいなんて思っていない。ただこれが自分だなと思う。なんとなく面倒で放っておくと損したり後悔するって分かっていることほどむしろ放っておいてしまう。公的な書類、支払いの用紙とか、まあ充電とか、人間関係とか。以前はそれが情けなく感じていた気もするけど、今では最早そういう自分のまま居座り続けようとしていると気付いた。概ね合理的な方に流れて生きることができる図太い人間だけど、やっぱりいくらかは不合理な部分を抱えている。合理性にチューニングが出来ない部分は不協和音のように不快になるけど、うまく合わないなりに面白く生きようという必死さが何かをドライヴさせるかも知れない、剰えそれが奇跡的に面白い和音を生み出すかも知れない。チューニングが合っていると、チューニングが合っていることしか出来ないつまらなさがある、とも言える。良い音って、つまらない音になることがあるんだ。ちなみに自分は普段、めちゃくちゃ真面目にチューニングを合わせて演奏しています。

