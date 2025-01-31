Ž¢Æ¬¤¬°¤¤Ž£¤Ç¤âŽ¢ÅØÎÏÉÔÂŽ£¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ÄŽ¢ÊÙ¶¯¤·¤Æ¤âÀ®ÀÓ¤¬¿¤Ó¤Ê¤¤Ž£ÅìÂçÀ¸¤¬¼õ¸³´ü¤Ë¤ä¤Ã¤¿°½Û´Ä¤òÃÇ¤Ä½¬´·
¢£ÌëÃæ¤ËÊÙ¶¯¤òÂ³¤±¤ë¤Ù¤¤«¡¢¿²¤ë¤Ù¤¤«
ÌÀ¸åÆü¤Ë¤Ï¡¢¼õ¸³ËÜÈÖ¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÙ¶¯¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤ÈÏ°Ï¤Ï»³¤Û¤É»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤½¤í¤½¤í½¢¿²»þ´Ö¤À¡£
¤¢¤È¾¯¤·´èÄ¥¤Ã¤Æ2»þ´ÖÊÙ¶¯¤¹¤ë¤Ù¤¤«¡Ä¡Ä¡£
¤½¤ì¤È¤â¡¢º£Æü¤Ï¤â¤¦¿²¤ÆÌÀÆü¤ËÈ÷¤¨¤ë¤Ù¤¤«¡Ä¡Ä¡£
³§¤µ¤ó¤â¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê³ëÆ£¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼õ¸³ÊÙ¶¯¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¡ÖÌÀÆü¤Þ¤Ç¤ËÄó½Ð¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¥ì¥Ý¡¼¥È¤¬¤¢¤ë¡×¡ÖÄù¤áÀÚ¤ê´Ö¶á¤Î»Å»ö¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÍýÍ³¤«¤é¡¢ÌëÃÙ¤¯¤Þ¤Çºî¶È¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÉ¬¤º¤È¸À¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤Û¤ÉÌäÂê¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¡Ö¿²¤ë¤«¿²¤Ê¤¤¤«ÌäÂê¡×¡£Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢ÌëÃÙ¤¯¤Þ¤ÇÊÙ¶¯¤òÂ³¤±¤¿Êý¤¬¸úÎ¨¤è¤¯ÊÙ¶¯¤Ç¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡Ä¡Ä¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Áá¤¯¿²¤Æ¡¢ÍâÄ«¤«¤éÊÙ¶¯¤òºÆ³«¤·¤¿Êý¤¬·ò¹¯¤Ë¤ÏÎÉ¤¤µ¤¤â¤¹¤ë¡Ä¡Ä¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼õ¸³À¸¤ÎÇº¤ß¤ËÅú¤¨¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Åú¤¨¤Ï¡¢¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡£ÊÙ¶¯¤òÂ³¤±¤ë¤è¤ê¤â¡¢Áá¤¯¿²¤¿Êý¤¬°µÅÝÅª¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¡¢É®¼Ô¤¬ÆÈ³Ø¤ÇÅìÂç¤Ë¸½Ìò¹ç³Ê¤·¤¿¼ÂÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¿çÌ²¤äµ²±¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ·ë²Ì¤òÍÑ¤¤¤Ê¤¬¤é²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÌë·¿¡×¤Ï¸úÎ¨¤¬Íî¤Á¤ë
¤Þ¤º¼õ¸³À¸¤ä¡¢¼õ¸³À¸¤òÊú¤¨¤ëÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö1»þ´Ö¤ä2»þ´Ö¤Î¿çÌ²ÉÔÂ¤Ç¤â¡¢¼õ¸³ÊÙ¶¯¤Ë¤Ï°±Æ¶Á¤¬µÚ¤Ö¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
AASM¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¿çÌ²°å³Ø²ñ¡Ë¤ÎÊó¹ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹â¹»À¸¤Î¿çÌ²»þ´Ö¤ò5»þ´Ö¤ËÀ©¸Â¤¹¤ë¤È¡¢Ãí°ÕÎÏ¤¬»¶Ì¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢½¸ÃæÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Ç§ÃÎÇ½ÎÏ¤Ë°±Æ¶Á¤¬µÚ¤Ö¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãí°ÕÎÏ¤ä½¸ÃæÎÏ¤È¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¼õ¸³¤ÇÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ëÇ½ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤¬¤¦¤Þ¤¯µ¡Ç½¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¤»¤Ã¤«¤¯³ØÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢»î¸³¤ÇÆÀÅÀ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÉáÃÊ¤Ï24»þ¤Ë¿²¤Æ¡¢7»þ¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤¿¹â¹»À¸¤¬¡¢¼õ¸³ÊÙ¶¯¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢2»þ¤Ë¿²¤Æ¡¢7»þ¤Ëµ¯¤¤ëÀ¸³è½¬´·¤ËÊÑ¤¨¤¿¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Î¹â¹»À¸¤Ï¡¢ËýÀÅª¤Ë¡Ö5»þ´Ö¿çÌ²¡×¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¾ï¤ËÃí°ÕÎÏ¤ä½¸ÃæÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¥Þ¥é¥½¥óÁª¼ê¤¬¹ø¤Ë¤ª¤â¤ê¤ò¤Ä¤±¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¿çÌ²ÉÔÂ¤Î¾õÂÖ¤ÇÊÙ¶¯¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤ì¤Û¤É³Ø½¬¸úÎ¨¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²¾¤Ë20¡ó¤Û¤ÉÄã²¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Àâ¤Ë½¾¤Ã¤Æ¡¢¸¡¾Ú¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
1Æü¤Ë10»þ´ÖÊÙ¶¯¤ò¤¹¤ë´èÄ¥¤ê¼Ô¤Î¼õ¸³À¸¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¡¢¿¼Ìë24»þ¤«¤é2»þ¤Þ¤Ç¡¢2»þ´ÖÊ¬ÄÉ²Ã¤ÇÊÙ¶¯¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢Áý¤¨¤¿ÊÙ¶¯»þ´Ö¤Ï¡¢2»þ´Ö¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÍâÆü¤ÎÊÙ¶¯»þ´Ö10»þ´Ö¤Î¤¦¤Á¡¢20¡ó¡Ê2»þ´Ö¡Ë¤ÏÆ¬¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Áý¤¨¤¿2»þ´Ö¤È¸º¤Ã¤¿2»þ´Ö¤¬Áê»¦¤µ¤ì¤Æ¡Ö¿¼ÌëÊÙ¶¯¤Ï¸ú²Ì¤Ê¤·¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÆâÍÆ¤¬Æ¬¤ËÆþ¤é¤º¡¢À®ÀÓ¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿
¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¿çÌ²ÉÔÂ¤¬ÍâÆü°Ê¹ß¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿²ÉÔÂ¤æ¤¨¤Ë¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Áý¤¨¤¿¤ê¡¢ÊÙ¶¯¤¹¤ë¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Äã²¼¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤ì¤Ð¡¢¡Ö¿¼ÌëÊÙ¶¯¤Ï¡¢É´³²¤¢¤Ã¤Æ°ìÍø¤Ê¤·¡×¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Å°Ìë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤â¤Ã¤Æ¤Î¤Û¤«¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡ÖÍý¶þ¤È¤·¤Æ¡¢¿²¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ï¤ï¤«¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢»þ¤Ë¤ÏÌëÃÙ¤¯¤Þ¤ÇÊÙ¶¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÅØÎÏ¤âÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¹Í¤¨¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¼Â¤Ï¡¢»ä¤â¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅìÂç¼õ¸³À¸¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÊÙ¶¯¤ò¤·¤Þ¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢»ä¤Ï¹â¹»3Ç¯À¸¤Î²ÆµÙ¤ß¤Ë¡¢¼þ¤ê¤Î¼õ¸³À¸¤ËÉé¤±¤Þ¤¤¤È¡¢¿²¤ë»þ´Ö¤âÀË¤·¤ó¤Ç¡¢ËèÆü10»þ´Ö°Ê¾åÊÙ¶¯¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿çÌ²»þ´Ö¤òºï¤Ã¤¿Ê¬¡¢ÆüÃæ¤ËÆ¬¤¬¥Ü¡¼¥Ã¤È¤¹¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÊÙ¶¯»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëÊý¤¬Âç»ö¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é¡¢¤¬¤à¤·¤ã¤é¤ËÊÙ¶¯¤òÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÈéÆù¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¿çÌ²¤òºï¤Ã¤Æ¼õ¸³ÊÙ¶¯¤Î»þ´Ö¤òÁý¤ä¤»¤ÐÁý¤ä¤¹¤Û¤É¡¢¥Æ¥¹¥È¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹â¹»2Ç¯À¸¤Î»þ¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤ÎÆâÍÆ¤¬Æ¬¤ËÆþ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Æ±»þ¤Ë¡¢¥Æ¥¹¥È¤ÎÅÀ¿ô¤âµÞ¹ß²¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¿çÌ²»þ´Ö¤òºï¤ë¤Î¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢¥Æ¥¹¥ÈÁ°Æü¤¯¤é¤¤¤Ï½½Ê¬¤Ë¿çÌ²¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÀ®ÀÓ¤Ï²¼¤¬¤êÂ³¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡È»î¸³Á°Æü¤ÎÁá¿²¡É¤¯¤é¤¤¤Ç¤Ï¼è¤êÌá¤»¤Ê¤¤
¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö¼º¤Ã¤¿¿çÌ²»þ´Ö¤Ï´ÊÃ±¤Ë¤Ï¼è¤êÊÖ¤»¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤Ç¤¹¡£
¿çÌ²ÉÔÂ¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ý¤Ä¤¤¤¿Ç¾¤Ï¡¢´ÊÃ±¤Ë¤Ï¸µ¤ËÌá¤é¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1Æü¤ä2ÆüÄøÅÙ¤Î¿çÌ²ÉÔÂ¤Ï¡¢¿ôÆü´Ö¡¢µ¬Â§Àµ¤·¤¯¿çÌ²¤ò¹Ô¤¨¤Ð¡¢²óÉü¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¿ô½µ´Ö°Ê¾å¤Ë¤â¤ï¤¿¤ëËýÀÅª¤Ê¿çÌ²ÉÔÂ¤Ï¡¢¿ô½µ´Ö¡¢²¿¥«·î°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æµ¬Â§Àµ¤·¤¤¿çÌ²¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢²óÉü¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Î¾ì¹ç¤â¡¢30Æü°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¿çÌ²ÉÔÂ¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢ÊÙ¶¯¤òÂ³¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¤¿¤á¤Ë¡¢·ÑÂ³Åª¤ËÇ¾¤¬½ý¤Ä¤¤¤¿¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥¹¥ÈÁ°Æü¤Ë¤°¤Ã¤¹¤ê¿²¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¼º¤Ã¤¿Ãí°ÕÎÏ¤ä½¸ÃæÎÏ¤Ï¼è¤êÌá¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¹¬¤¤¡¢»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¹â¹»3Ç¯À¸¤Î10·îº¢¤Ë¡¢ËÜµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ö¿çÌ²ÉÔÂ¤È³Ø½¬¸ú²Ì¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÀÊ¸¤òÆÉ¤àµ¡²ñ¤òÆÀ¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÊÙ¶¯ÊýË¡¤ò¸«Ä¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤òÆÀ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¼«¿È¤¬¿çÌ²»þ´Ö¤òºï¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¿¾Ê¤·¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¡Ö1Æü¤ËºÇÄã¤Ç¤â8»þ´Ö¤Ï¿²¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅ°Äì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¹ÃÈå¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢¥Æ¥¹¥È¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï½çÄ´¤Ë²óÉü¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¿²¤ë´Ö¤òÀË¤·¤ó¤ÇÊÙ¶¯¤·¤¿¤¤¡×µ¤»ý¤Á¤â¤ï¤«¤ë
±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¤è¤¯¡¢¡Ö¿²¤ë´Ö¤âÀË¤·¤ó¤ÇÊÙ¶¯¤ò¤¹¤ë¼õ¸³À¸¡×¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡ÖÊÙ¶¯¤ò´èÄ¥¤ë¡á¿çÌ²»þ´Ö¤òºï¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÌëÃÙ¤¯¤Þ¤ÇÊÙ¶¯¤¹¤ë»Ò¶¡¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö°Î¤¤¤Í¡×¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Æ¸æ¤µ¤ó¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢¼õ¸³Ä¾Á°¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢1Æü¤Ë8»þ´Ö¤â10»þ´Ö¤â¿²¤Æ¤¤¤ë¼õ¸³À¸¤¬¤¤¤¿¤é¡¢¡ÖÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¯¤ÆÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¡×¤È»×¤Ã¤ÆÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¼õ¸³À¸¤ä¿Æ¸æ¤µ¤ó¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²áµî¤Ë¤Ï¡¢»ä¤¬»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤¿¼õ¸³À¸¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤«¤é¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¤ÏËèÆü22»þ¤Ë¤Ï¿²¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¼õ¸³À¸¤Ã¤Æ¡Ø¤â¤Ã¤ÈÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¤ã¡Ù¤Ã¤Æ¾Ç¤ë¤¯¤é¤¤¤¬ÉáÄÌ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÁêÃÌ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´¶¾ðÏÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢»ä¤â¶¦´¶¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Íý¶þ¤È¤·¤Æ¤Ï¿¿µÕ¤Î¤³¤È¤¬À®¤êÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¸½¼Â¤Ë¤Ï¡¢
¡¿çÌ²»þ´Ö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÊÝ¤¹¤ë¤«¤é
¢Ç¾¤¬½½Ê¬¤Ëµ¡Ç½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê
£¥Æ¥¹¥È¤ÎÀ®ÀÓ¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤¯
¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬Æ¯¤¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¥Æ¥¹¥È¤ÎÀ®ÀÓ¤¬¸þ¾å¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢¼õ¸³¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤â¾¯¤·¤º¤Ä·Ú¸º¤µ¤ì¤Æ¡¢¿çÌ²¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤ËÇ¾¤¬µ¡Ç½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹¥½Û´Ä¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö24»þ°Ê¹ß¤ÎÊÙ¶¯¡×¤ÏÀäÂÐ¤ä¤á¤Æ
¼ÂºÝ¡¢»ä¤Î¼þ¤ê¤ÎÅìÂçÀ¸¤â¡¢¿çÌ²»þ´Ö¤Ï¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¼«¿È¤â¿çÌ²»þ´Ö¤òºï¤Ã¤ÆÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ï¡¢¡ÖÀ®ÀÓ¤¬ÎÉ¤¤¤«¤é¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¿²¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£¤Ï¤à¤·¤íµÕ¤Ç¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¿²¤ë¤«¤é¡¢À®ÀÓ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤ÎÊý¤¬Àµ¤·¤¤¤È¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÊÙ¶¯¤¢¤Ã¤Æ¤Î¿çÌ²¤Ç¤¹¤è¡Ë
¤½¤Î¤¿¤á¡¢»ä¤¬ÅìÂç¼õ¸³À¸¤Ê¤É¤ËÊÙ¶¯½¬´·¤ò»ØÆ³¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢É¬¤º¤È¸À¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤Û¤É¡Ö24»þ°Ê¹ß¤Ë¤ÏÊÙ¶¯¤¹¤ë¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÀ¸·üÌ¿ÊÙ¶¯¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¶ÐÊÙ¤Ê¼õ¸³À¸¤Û¤É¡¢¿çÌ²»þ´Ö¤òºï¤ê¤¿¤¬¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¶ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´èÄ¥¤ê²°¤Ê¼õ¸³À¸¤Ë¤³¤½¡¢¿´¤òµ´¤Ë¤·¤Æ¡ÖÊÙ¶¯¤¹¤ë¤Ê¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤ÎÌ´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ°ìÀ¸·üÌ¿ÅØÎÏ¤¹¤ë¡¢¿çÌ²»þ´Ö¤òºï¤Ã¤Æ¤Þ¤Ç¤âÊÙ¶¯¤ò´èÄ¥¤ë¼õ¸³À¸¤Ë¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤½¤Î´èÄ¥¤ê¤¬Êó¤ï¤ì¤ÆÍß¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÅØÎÏ¤¹¤ëÊý¸þ¤ò´Ö°ã¤¨¤ì¤Ð¡¢ºÇ°¤Î·ë²Ì¤ò¾·¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÅØÎÏ¤Ï¤É¤³¤Ë¸þ¤±¤¿¤éÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ËÜÅö¤Ë¸º¤é¤¹¤Ù¤»þ´Ö¤Ï¿çÌ²»þ´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¾¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡ÖÌµÂÌ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë·ä´Ö»þ´Ö¡×¤Ç¤¹¡£¿çÌ²»þ´Ö¤òºï¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤òÍ¸úÅª¤Ë»È¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡È·ä´Ö¡É¤Ï2»þ´Ö°Ê¾å¤¢¤ë
¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤«¤é¡¢ÊÙ¶¯¤ò»Ï¤á¤ë¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¡£¡ÊÎã¡§20»þ¤«¤é20»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¤Î30Ê¬¡Ë
ÊÙ¶¯¤ò½ª¤ï¤ê¤Ë¤·¤Æ¤«¤é¡¢¿²¤ë¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¡£¡ÊÎã¡§23»þ¤«¤é24»þ¤Þ¤Ç¤Î60Ê¬¡Ë
Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¤ÏÌ¾Á°¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤·ä´Ö»þ´Ö¤¬¡¢¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¤È¤³¤í¤ËÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤«¤½¸¤á¤ë¤È¡Ö2»þ´Ö°Ê¾å¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Àè¤Û¤É¾Ò²ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢24»þ°Ê¹ß¤âÊÙ¶¯¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¼õ¸³À¸¤«¤éÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿¤é¡¢»ä¤Î¾ì¹ç¤ÏÉ¬¤º¡¢ÆüÃæ¤Î»þ´Ö¤Î»È¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤ÈÂç³µ¤Ï¡¢¤¿¤ÀYouTube¤äSNS¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¥²¡¼¥à¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ê¡Ä¡Ä¤È»þ´Ö¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤¹¡£
»ä¤ÎÊì¹»¤Ç¤¢¤ë¿ÀÆàÀî¸©Î©²£ÉÍ¿éÍò¹â¹»¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö8»þ´Ö¿²¤Æ¡¢8»þ´ÖÉô³è¤ò¤·¤Æ¤â¡¢8»þ´Ö¤ÏÊÙ¶¯¤Ç¤¤ë¡×¤È¡£
¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ï¡¢°ÜÆ°»þ´Ö¤ä¿©»ö¤Î»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÀ®¤êÎ©¤Á¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö8»þ´Ö¿²¤Æ¡¢8»þ´ÖÊÙ¶¯¤·¤Æ¤â¡¢8»þ´Ö¤Ï¼«Í³¤Ê»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¶Ã¤¤Ç¤¹¡£¡Ê°ìÂÎ»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤Î¼«Í³¤Ê·ä´Ö»þ´Ö¤ò²¿¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ë
¢£¡Ö¿çÌ²¤òºï¤ë¡×¤Î¤ÏÀµ¤·¤¤ÅØÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¿çÌ²»þ´Ö¤òºï¤ë¤³¤È¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¡¢ÌëÃÙ¤¯¤Þ¤ÇÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤¹¤é½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¡Ö¿²¤ë¤Î¤ÏÉÝ¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¤³¤³¤Þ¤Ç½Ò¤Ù¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¿çÌ²¤òºï¤Ã¤Æ¤Þ¤ÇÊÙ¶¯¤¹¤ë¤Î¤ÏÀµ¤·¤¤ÅØÎÏ¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤è¤êÀ®ÀÓ¤ò¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¿çÌ²»þ´Ö¤òºï¤ë¤³¤È¤ËÎÏ¤ò³ä¤¯¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüÃæ¤Î·ä´Ö»þ´Ö¤òÍ¸ú³èÍÑ¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢Æ¬¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹ÔÆ°¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤Ï»êÆñ¤Î¶È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ö¤¤¤¯¤éÍýÏÀÅª¤Ë¤Ï¿²¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÊÏ©¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤È¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¤Ï¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡¢¼ÂÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼õ¸³À¸¤Î¼þ¤ê¤Ë¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î»Ù±ç¤äÀ¼¤«¤±¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼õ¸³À¸¤Ï¾ï¤Ë¿ÊÏ©¡¢¹ç³Ê¡¦ÉÔ¹ç³Ê¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÈÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ìë¤Î23»þ59Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö¤¢¤È2»þ´Ö¤Ï´èÄ¥¤í¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÌµÍý¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¡¢¼þ°Ï¤Ë¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¡Ö¤â¤¦¿²¤ÆÎÉ¤¤¤ó¤À¤è¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¢¤²¤¿¤é¡¢¤É¤ì¤À¤±µ¤»ý¤Á¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¿çÌ²¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ï´Å¤¨¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡£¤à¤·¤í¿²¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¥ê¥¹¥¯¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤»¤Ã¤«¤¯ÊÙ¶¯¤ò´èÄ¥¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢À®ÀÓ¤¬²¼¤¬¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤â¤·¼õ¸³¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤È¡¢¿çÌ²ÉÔÂ¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¶ì¤·¤à¼õ¸³À¸¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
----------
À¶Ìî ¹§Ìï¡Ê¤»¤¤¤Î ¤¿¤«¤ä¡Ë
¸½ÌòÅìÂçÀ¸¥é¥¤¥¿¡¼
2003Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³ØË¡³ØÉô¤Î¸½Ìò³ØÀ¸¡£¸øÎ©¹â¹»¤«¤é½Î¤äÍ½È÷¹»¤ËÄÌ¤ï¤º¡¢ÆÈ³Ø¤ÇÅìµþÂç³Ø¤ÎÊ¸²ÊIÎà¤Ë¸½Ìò¹ç³Ê¡£ÆÈ³Ø¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ÊÙ¶¯Ë¡¤ä³Æ²ÊÌÜ¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òYouTube¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÞÂÎ¤Ç¸ø³«¤·¡¢¼ø¶ÈÆ°²è¤Ï100Ëü²óºÆÀ¸Ä¶¤¨¡£¸½ºß¤Ï¡¢ÌÀË¹â¹»¶åÂçÀì²Ê¥³¡¼¥¹¤Ê¤ÉÁ´¹ñ¤Î¹â¹»¸½¾ì¤Ç³Ø½¬»ØÆ³¤ä¿ÊÏ©»ØÆ³¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
----------
¡Ê¸½ÌòÅìÂçÀ¸¥é¥¤¥¿¡¼ À¶Ìî ¹§Ìï¡Ë