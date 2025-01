3月30日に香川県で行われる『RIZIN.50』(あなぶきアリーナ香川)の追加対戦カード発表会見が31日に都内で行われ、昨年大みそかの『雷神番外地』でインパクトを残した赤田プレイボイ功輝の連続参戦が発表された。赤田は『雷神番外地』で平本蓮が率いるブラックローズのメンバーとして参戦。MMAプロデビュー戦ながら、DEEPで王座挑戦経験のある五明宏人と激しい試合を繰り広げ、惜しくも判定負けするもどちらが勝ってもおかしくない接戦で、一気に注目度を集めた。

前回の『雷神番外地』の会見と同じくヘルメットをかぶってきた赤田は、顔面を白塗りで登場。試合に向けた意気込みを聞かれると、マイクを持って「西谷と戦うと思っていたら〜〜魚井フルスイングでした〜〜チックショー!」とコウメ太夫のネタを披露して、会場を微妙な空気に包んだ。しかし、続いて魚井がマイクを持って話し出すと「黙れよ、お前弱いだろ。ボコボコにするからな」と割り込んで挑発。さらに「名前をフルスイングにしてるんだから打ち合ってこいよ。逃げんなよ俺から。五明みたいにな」と打撃戦を誘い、魚井が「わかりました」と応じると、「つまんねーんだよお前。誰が俺らの試合を見るんだよ。こんないい選手が揃ってるんだよ、誰がお前の真面目なコメントを聞きたいんだよ」とまくし立てた。また、『雷神番外地』の会見ではヘルメット内のイヤホンに平本蓮が遠隔で指示を出していたことから、今回も「平本選手の指示が出てるんですか?」と聞かれると、「そうです」と即答。しかし平本が自身のSNSで「コイツw嘘つくな」と指示を否定し、赤田の嘘を暴露した。さらに赤田は、会場前方で撮影していたRIZIN広報の横島加奈さんを見つけると「そんなことより、お姉さんカワイイですね。LINE交換しましょう」と堂々とナンパを始めるなど、バンタム級王者の井上直樹や前フェザー級王者の鈴木千裕が出席するなか、やりたい放題で会見を楽しんだ。●『RIZIN.50』対戦カード・バンタム級タイトルマッチ【王者】井上直樹 vs. 【挑戦者】元谷友貴・フェザー級鈴木千裕 vs. カルシャガ・ダウトベック・ライト級ルイス・グスタボ vs. 野村駿太・フェザー級横山武司 vs. 木村柊也・フライ級伊藤裕樹 vs. トニー・ララミー・ヘビー級酒井リョウ vs. エドポロキング・フライ級前田吉朗 vs. 横内三旺・ライト級スパイク・カーライル vs. 泉武志・バンタム級魚井フルスイング vs. 赤田プレイボイ功輝・ストロー級越智晴雄 vs. 中務修身